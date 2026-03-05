自尊心を満たすために繰り返す不倫、誰にでも気さくな性格の裏に暗く歪んだ側面…稲葉友、ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』で神栖史幸役に

テレ東のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』(4月1日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に、稲葉友が出演する。

稲葉友

『水曜日、私の夫に抱かれてください』あらすじ

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際をしていた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。

意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……?」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。

神栖史幸役は稲葉友

稲葉が演じる神栖史幸は、神栖怜の夫で、人の懐に入っていくのが得意な大手銀行の営業担当。甘いマスクで誰にでも気さくな性格。後輩や女性には優しいが、その裏には一筋縄では行かない、暗く歪んだ側面も持っている。家族との関係に悩み、自尊心を満たすために不倫を繰り返している。

知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子を菅井友香、史幸の妻・神栖怜を入山法子が演じる。

稲葉のコメントは以下の通り

稲葉友 コメント

近年、不倫から巻き起こる人間ドラマが描かれる作品が多くありますが、その中でも異質な雰囲気を持った作品になっていると思います。現場は沢村監督を中心にとても和やかでありながら、大変なシーンでは一丸となって集中して臨める素敵な座組です。行動や言動に謎の多い神栖ですが、そこに至るまで背景も徐々に明らかになっていきますので、是非とも注目していただけたら嬉しいです。

