サンマルクカフェは4月3日、春夏シーズンの新作パンメニューとして「サンマルクホットサンド からあげ南蛮タルタルソース」(620円)、「エビアボカド&フレッシュ野菜のコンビサンド」(440円)を発売する。また、一部店舗限定で新作パスタメニューも登場。

「サンマルクホットサンド」は、オリジナルのパニーニ生地を使用し、注文が入ってから焼き上げることで表面はカリっと、中はもっちりとした食感を楽しめる定番商品。

今回、期間限定で登場する「サンマルクホットサンド からあげ南蛮タルタルソース」は、ジューシーな国産若鶏のからあげを使用し、醤油・酢・砂糖をベースに煮詰めたコクのある南蛮ソースと濃厚なタルタルソースをあわせたボリュームのあるホットサンド。南蛮ソースのフルーティでまろやかな酸味がアクセントとなり食欲を掻き立てる。

また、新作サンドイッチ「エビアボカド&フレッシュ野菜のコンビサンド」も登場。エビとアボカドペーストに玉ねぎやレモン果汁などを入れたワカモレのサンドイッチと、トマト・レタス・チーズが入った野菜のサンドイッチがセットとなっている商品。

さらに同日4月3日、イオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗限定で新作パスタメニュー「塩麴鶏とアスパラのバター醤油パスタ」(950円)と「香ばしベーコンのカルボナーラ」(950円)を発売。

「塩麴鶏とアスパラのバター醤油パスタ」は塩麴が引き出すうまみたっぷりな鶏肉と彩り鮮やかなアスパラを使用し、​ガーリックオイルとバター醤油のコクが食欲をそそる一品。仕上げにふわっと香る海苔をトッピングしている。

「香ばしベーコンのカルボナーラ」は、濃厚なカルボナーラソースと麺がよく絡み、ジューシーな厚切りベーコンの旨味を感じられる一品。

上記4商品の販売期間は4月3日～7月2日となる。