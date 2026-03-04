サンマルクカフェは3月10日より、「ICHIGO FES」をテーマとした期間限定メニュー4商品を発売する。

「ICHIGO FES」では、いちごづくしのプレミアムなチョコクロに加え、昨年好評だったハーゲンダッツとのタイアップ第2弾となる、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを贅沢に使用したスムージーなど、見た目も味わいも華やかな4商品が登場する。販売期間は3月10日〜4月23日。

サンマルクカフェ「ICHIGO FES」プレミアム ICHIGO チョコクロ

「プレミアム ICHIGO チョコクロ」は、いちご風味のクロワッサン生地で、いちご顆粒入りチョコレートと、酸味と甘みのバランスを極めた特製いちごクリームを包み込んだ一品。仕上げにドライいちごをトッピングしている。価格は1個390円、5個入りのプレミアムBOXは1,750円。

サンマルクカフェ「ICHIGO FES」プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー

「プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー」は、人気のロイヤルミルクティーに、果肉たっぷりのいちごソースとコンデンスミルクを合わせた1杯。赤・白・茶色の美しい3層のグラデーションは見た目にも華やかで、混ぜ合わせることでコクのあるミルクの優しい甘さと茶葉の香りが調和する。チョコクロとのペアリングも計算し尽くされた一杯となっている。Mサイズのみの展開で、価格は650円。

サンマルクカフェ「ICHIGO FES」ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ

「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」は、果肉感たっぷりのいちごソースとミルクのまろやかさが溶け合うスムージーに、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをトッピング。飲み進めるにつれてアイスクリームが混ざり合い、さらに濃厚な味わいへと変化する。Mサイズのみの展開で、価格は720円。

サンマルクカフェ「ICHIGO FES」ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ

「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」は、店内で焼き上げたサクサクのオリジナルシュガーパイと濃厚なカスタードクリーム、フレッシュないちごを重ね合わせ、まるでミルフィーユのような層をグラスの中に表現したパフェ。

トップにはハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを贅沢に2段重ねにし、グラスの底にはぷるぷる食感のパンナコッタと果肉入りいちごソースが。食べ進めるごとに食感や味わいが変わり、最後の一口まで楽しみ尽くせるご褒美パフェとなっている。価格は890円。

なお、期間限定メニューの発売を記念し、その場で当たりがわかるフォロー&リポストキャンペーンも開催される。サンマルクカフェ公式Xアカウント(@stmarccafe309)をフォローの上、リポストすると、抽選で750名にサンマルクカフェの期間限定ICHIGOメニューeGift1つ、またはSmärtハーゲンダッツギフト1つがプレゼントされるという。キャンペーン期間は3月10日〜19日。