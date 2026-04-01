2026年3・4月の新作5品まとめ(3月31日発売予定)

本記事ではミニストップで3月31日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、リニューアルしたおにぎりと、4週連続で登場するミニストップオリジナルアイスの第1弾など、気軽に楽しめるお手頃なラインナップで商品が登場しています。

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「フローズンヨーグルトストロベリー」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

いちご果汁・果肉を配合し、つぶつぶ食感を楽しめる「フローズンヨーグルトストロベリー」(181.44円)は、甘酸っぱいいちごの果汁と果肉を加え、生きた乳酸菌入りの爽やかな味わいのアイスクリームです。いちごのつぶつぶとした食感を楽しめます。

「スパイシーカレーピラフ」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

スパイスの辛味と風味がしっかりときいた「スパイシーカレーピラフ」(116.64円)は、旨みを増すためにブイヨンを入れて炊き上げたもち麦入りごはんに、香辛料をしっかりときかせたスパイシーな味わいの、カレーピラフおにぎりです。

「旨辛ビビンバ」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「旨辛ビビンバ」(116.64円)は、ピリッと辛く旨味のある韓国風もち麦入りご飯に、人参、みどり野沢菜、もやし、コチュジャン、ごま油、白ごまを混ぜ込んだ、旨味と辛味のあるおにぎりです。

「梅こんぶ」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「梅こんぶ」(116.64円)は、旨みと風味のある白だしで炊き上げた上品なもち麦入りご飯に、カリカリ梅、白ごま、ゆかり、おかか入り昆布を混ぜ込んだ、さっぱりとした味わいのおにぎりです。

「わかめごはん」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「わかめごはん」(116.64円)は、白だしで炊き上げたもち麦入りのご飯に、わかめと白ごまを混ぜ込んだおにぎりです。わかめの旨みと白ごまの風味が楽しめる、シンプルなおにぎりです。

まとめ

3月31日発売の新商品は、甘酸っぱいいちごの果肉感が楽しめる「フローズンヨーグルト」や食感と素材にこだわってリニューアルした「おにぎり」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用