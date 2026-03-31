【3月31日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年3月の新商品5品まとめ(3月31日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年3月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「こだわりおだしの生パスタ あさりと九条ねぎ」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 426kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

あさりと九条ねぎをトッピングした、だしの香りを楽しめる和風パスタが登場です。もちもちとした食感のリングイネがソースによく絡む一品。さっぱりとしたあさりの旨みと、九条ねぎのシャキシャキとした食感のコントラストを堪能できます。

「大盛ペペロンチーノ」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 849kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

にんにくの旨みをしっかりと堪能できる、やみつき感のあるソースが特徴の「大盛ペペロンチーノ」が登場! 香ばしいにんにくの香りが食欲をそそり、たっぷりの麺と満足感のある具材で食べ応えも抜群です。

「温めて食べる ミートソース의 ポテトサラダ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 154kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

電子レンジで温めることで美味しさがより引き立つ、「温めて食べる ミートソースのポテトサラダ」が登場です。濃厚なミートソースの旨みとポテトサラダの優しい甘みが絶妙にマッチ。おつまみやおかずのプラス一品としても重宝する新感覚の商品です。

「野菜ミックスサンド」(354円)

価格 : 354円

エネルギー : 234kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たまごときゅうり、レタス、トマトといった人気の具材を贅沢に楽しめる「野菜ミックスサンド」が登場。今回のリニューアルでは、すりおろし野菜ソースの旨味やコクをさらにアップ。野菜本来のフレッシュな美味しさと食感をより一層楽しめる、満足度の高いサンドイッチになっています。

「熟ポテト」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 226kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

熟成された北海道産男爵芋を贅沢に使用したという「熟ポテト」が登場。噛むほどに広がる芋の凝縮された旨みが魅力というこちら。スナック感覚で楽しめる商品です。

まとめ

3月31日発売の新商品は、「こだわりおだしの生パスタ あさりと九条ねぎ」や「大盛ペペロンチーノ」、「熟ポテト」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用