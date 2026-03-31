【2026年3月・4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、カレーの老舗が監修した本格カレーやチキンかつを堪能できるお弁当など、新生活のスタートにうれしい食べごたえのある商品がそろっています。

2026年3月・4月の新商品5品まとめ(3月31日〜4月6日)

「銀座デリー監修チキンコルマカレー」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄

じっくり炒めてコクを引き出した玉ねぎや10種類以上のスパイスを組み合わせたチキンコルマカレーです。

「スタミナ玉子飯」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

にんにくを効かせた玉子あんをかけた丼ぶりです。

「チキンマカロニグラタン」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海

しっとりとした食感の鶏肉に、ホワイトソースをかけて焼き上げたグラタンです。

「チキンかつ弁当」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

肉の旨みを感じられるチキンかつ弁当です。

「チリチーズドッグ」(388円)

価格 : 388円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

ソーセージにチリソースとチーズを合わせました。レンジアップでチーズがとろけ、辛味と旨み、まろやかさが一体となった食べ応えのある味わいです。

※4月1日以降順次発売

まとめ

今週は、にんにくを効かせた玉子あんをのせた「スタミナ玉子飯」や、チキンカツを豪快にのせた「チキンかつ弁当」など、食べごたえのある商品が勢揃い! 銀座デリー監修の「チキンコルマカレー」は、スパイスの奥深い風味とチキンの旨みを楽しめる、クリーミーで濃厚な一品です。

そのほか、チキンとホワイトソースの相性が抜群の「チキンマカロニグラタン」や、チリソースの辛味とチーズのまろやかさがたまらない「チリチーズドッグ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用