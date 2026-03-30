今週から4月に突入。進学や就職、転勤や転職で新しい生活を始めるという人も多いのではないでしょうか。忙しいとどうしても食事をおろそかにしがちですが、ここはしっかりと栄養を摂って、新たな環境に臨んでいきたいものです。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2026年3月・4月の新商品5選まとめ(3月31日〜4月6日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。濃厚なデミグラスソースで味わう鉄板焼ハンバーグ弁当、塩焼きそばをサンドしたビッグサイズの生コッペパン、鶏ガラベースで甘みと旨みが特徴の汁なし担担麺、甘旨てりやきチキンマヨのチルド惣菜、有名店監修のチキンオムライスの冷凍食品など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「コク深い濃厚デミソースの鉄板焼ハンバーグ」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※北海道地方では仕様が異なります。

濃厚なデミグラスソースで味わう鉄板焼ハンバーグのお弁当。ボリューム感のあるハンバーグに、ビーフのコクや旨みを感じられるデミグラスソースを合わせました。なお北海道地方では仕様が異なります。

「大きな生コッペパン（塩焼きそば）」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

塩焼きそばをはさんだ惣菜パン。もちっとした大きな生コッペパンに、旨みを感じる塩焼きそばをサンドし、紅ショウガをトッピングしました。

「汁なし担担麺」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

鶏ガラベースで甘みと旨みが特徴の汁なし担担麺。花椒の程よいしびれがきます。具材は肉そぼろ、白髪ねぎ、青ねぎ、卵黄ソースです。

「甘旨てりやきチキンマヨ」(448円)

価格 : 448円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

てりやきソースとマヨソースをかけて、甘旨な味わいに仕上げたチキンのチルド惣菜。ポテト、ナポリタン風に味付けしたペンネ入りのボリューム感のある商品です。

「ラケル監修 特製トマトソースチキンオムライス」(526円)

価格 : 526円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

オムライス・オムレツ専門店「ラケル」監修の冷凍商品。バターの風味を感じるチキンライスにふんわりたまごシートをのせ、特製ソースをかけることでお店のおいしさを再現しました。

まとめ

3月31日発売の新商品は、ボリューム感のあるハンバーグが味わえる「コク深い濃厚デミソースの鉄板焼ハンバーグ」、花椒の程よいしびれが癖になる「汁なし担担麺」、旨みを感じる塩焼きそばをサンドした「大きな生コッペパン（塩焼きそば）」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、メインのおかずとして楽しめる甘旨な味わいに仕上げたチキン「甘旨てりやきチキンマヨ」や、ストックスしておくと便利な冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソースチキンオムライス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用