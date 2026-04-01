毎週水曜あさ 7:05 よりテレ東系列「おはスタ」番組内、ちびゴジラ公式Youtubeにて約3分くらいで放送中の『ちびゴジラの逆襲』は、4月1日より「最強」を目指すゆるカオスショートアニメからタイトルを『トキ☆メキ!ちびゴジラプリンス♪』に一新する。「キラキラ青春ノンストップ成長アイドルストーリー」として内容を大リニューアルし、ちび怪獣たちがトップアイドルを目指す「アイドルの卵」として登場する……というエイプリルフール企画を発表した。

『トキ☆メキ!ちびゴジラプリンス♪』

『トキ☆メキ!ちびゴジラプリンス♪』はアイドルの卵として毎日練習に励む主人公、ちびメカゴジラがある日、ちびゴジラと運命的な出会いを果たし、ちびゴジラやほかのちび怪獣たちと一緒に陰謀渦巻くアイドル業界で頂点を目指す物語。

4月1日からの大リニューアルを記念して、ちびメカゴジラ・ちびゴジラ・ちびギドラ・ちびラドン・ちびミニラが登場する『トキ☆メキ!ちびゴジラプリンス♪』のコミカライズ表紙＆冒頭2ページを公開。原作を務めるのはあの有名な「完全無欠怪獣王子の俺がツンデレ執事にタジタジにされた件」を生み出した「モちスびラ先生」。

ちび怪獣たちのきらきら青春ノンストップ成長アイドルストーリーに乞うご期待!

作者：モちスびラ先生 コメント

わわわわっわわわわっわわわわわわわーわわわっわわっわわっわー!「ゴジプリ」!?いや、わたしは「モちスびラ」ではないんだけどね!?「モちスびラ」の友達というか友達としてうれしいというか、ありがとうございますっ!あー、でも「ゴジプリ」のこと、ちびゴジラくんたちにばれたらまずいなぁ。ばれたらまずいというか、私はべっ別に「モちスびラ」ではないから、関係ないんだけどね、友達としてうれし恥ずかしいというか…。小美人ちゃん達も「ゴジプリ」を最初見たときに「モスちゃん、サイコー」って喜んでくれていたんだけど…ちびメカゴジラくんが完璧主義の王子様アイドルキャラなのは悪くはないよね。うん、悪くはない。というかむしろ素敵♡交わるはずのなかったちびメカゴジラくんとちびゴジラくんが運命的に出会って、心をトゥンクさせている場面とか一緒に心踊っちゃってサイコーだよね!あ、あんまり言うとネタバレになるから、4月からの「ゴジプリ」をぜひ楽しんでくれるとうれしいなぁ!友達として!友達としてだけどねえええ!!!

作品概要『ちびゴジラの逆襲』

ちびゴジラとクセが強めなちび怪獣たちの想定外の日々はまだまだ止まらない!

ショートアニメの常識を覆す豪華すぎる声優陣で送る、ノンストップで規格外の約3分。はたしてちびゴジラは父であるゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか―― !?

2026年4月1日より毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて新ストーリー放送開始。また放送後、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルにて全話無料配信中。

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