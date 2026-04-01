世界で最も歴史あるサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」のオフィシャルトロフィーが3月29日、東京ドーム場内で特別展示された。

イングランドサッカー協会「The Football Association」(FA)は、「エミレーツFAカップ」(FA カップ)のオフィシャルトロフィーが日本を巡るトロフィーツアー「エミレーツ FA カップ：東京テイクオーバー」を3月27日〜4月5日の10日間、東京、大阪、静岡で実施している。「エミレーツ FA カップ」が日本でオフィシャルトロフィーツアーを開催するのは、今回が初の試み。

オフィシャルトロフィーツアー

東京ドームでスペシャル展示

3月29日には、日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」とのコラボにより、東京ドームにて1日限定の特別展示が実現。FAカップ オフィシャルトロフィーと、同大会で活躍するサッカー選手のサイン入りユニフォームが展示された。英国を代表する伝統的なスポーツであるサッカーと、日本で国民的な人気を誇る野球。2つのスポーツ文化が交わる、またとない機会となった。

オフィシャルトロフィーツアー

日本代表の鎌田大地選手が所属するクリスタルパレスのユニホームを受け取った巨人・岸田行倫選手は、「本当に光栄に思います。鎌田選手は同い年(29歳)。負けないように頑張りたい」と語った。