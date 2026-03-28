世界遺産 薬師寺で開催される「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026」のエントリー車両が一部発表！

2026年4月11日（土）～12日（日）、奈良の世界遺産である法相宗大本山・薬師寺にて「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026」が開催される。

【画像】「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025」の様子や過去のアワード受賞車両（写真14点）

以前は京都の二条城で開催されてきたこのイベントは、昨年、奈良の薬師寺へと舞台を移し実施された。1970年ランチア ストラトス HF ゼロが展示され、2025年の「BEST OF SHOW」を受賞したことで注目を集めたことを覚えている方も多いだろう。

今年も例年同様に、世界的なジャッジたちによる厳正なる審査のもと、自動車の芸術性やエレガンスさが競われることになる。今年注目するべきポイントのひとつは「カロッツエリア ツーリング スーパーレッジェーラの100周年記念クラス」で、以下の車種がエントリーしている。

カロッツエリア ツーリング スーパーレッジェーラの100周年記念クラス

・フェラーリ195

・フェラーリ166

・アルファロメオ1900

・ジェンセンインターセプター

・マセラティ3500GT

・アストンマーティンDB4

・アストンマーティンDB5

・アストンマーティンDB5

・アストンマーティンDB6

・ランチア・フラミニアGT

・ランボルギーニ400GT

これらの車両はイタリア本国から来日するレジストロ トゥーリング スーパーレッジェーラの役員により審査され、100周年を記念したトロフィーが授与される予定であるという。

ジャッジの顔ぶれは非常に豪華だ。顧問＆審査委員長には中村史郎氏（SN DESIGN PLATFORM CEO、CCCJ会長、元日産自動車 専務執行役員・チーフクリエイティブオフィサー)、審査委員長はJPラトゲン氏(Classic Driver CEO)、審査員としてアルベルト・スクロ氏(FIVA&ASI会長)、アレッサンドラ・ジョルジェッティ氏(レジストロ トゥーリング スーパーレッジェーラ Vice President)、アンドレア・ザガート氏(ザガートCEO)、ドゥッチオ・ロプレスト氏(RMサザビーズ 中東・北アフリカ地域統括責任者)、ファビオ・フィリピ―ニ氏(カーデザイナー兼デザインストラテジスト、元ピニンファリーナ クリエイティブディレクター)、フランチェスカ・パロリン氏(ミッレミリアSRL 最高執行責任者)、奥山清行氏(Ken Okuyama Design CEO 、元ピニンファリーナ クリエイティブディレクター)といったビッグネームが名を連ねる。また、Executive Advisorとしてクリスチャン・フィリップセン氏(The Peninsula Classics Best of the Best Awards創設メンバー、International Chief Judge Advisory Group創設メンバー)、コラード・ロプレスト氏(世界的著名ヴィンテージカーコレクター・研究家、ロプレストコレクション)も参加している。

『コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026』開催概要

開催期間： 2026年4月11日(土)・12日(日)

会場：世界遺産 法相宗大本山 薬師寺（奈良県奈良市西ノ京町457）

玄奘三蔵院伽藍エリア・白鳳伽藍エリア

主催：コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026 実行委員会

後援：在日イタリア大使館、FIVA (Federation Internationale des Vehicules Ancients／国際クラシックカー連盟）、ASI (Automotoclub Storico Italiano／イタリア クラシック自動車連盟)、CCCJ (The Classic Car Club of Japan／日本クラシックカークラブ）

開催スケジュール：

2026年4月11日(土)

9:00～17:00 出品車両展示＆審査（玄奘三蔵院伽藍エリア／ショーフィールド）

17:00～22:00 ナイトタイムスペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）

ランウェイショー（白鳳伽藍エリア）

2026年4月12日(日)

5:30～8:30 モーニングタイムスペシャルセレブレーション（白鳳伽藍エリア）

9:00～17:00 出品車両展示（玄奘三蔵院伽藍エリア／ショーフィールド）

11:00～13:00 アワードセレモニー（白鳳伽藍エリア）

※会場内は各チケットにより「一般入場エリア」「VIPエリア」「プレミアムVIPエリア」に分かれており、対象のサービスが異なります。

※アワードセレモニーは出品者及び関係者のみの参加となっており「一般入場チケット」及び「VIPチケット」購入者はご参加いただけません。

各種入場チケット：

・一般入場チケット：１名18,000円(税込)／利用可能エリア【一般入場エリア】

・VIPチケット：１名77,000円(税込)／利用可能エリア【VIPエリア】【獺祭ナイトラウンジ】

詳細は公式HP（https://concorsodeleganza.jp/jp/）にてご確認ください