俳優の田中麗奈が、4月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月～金曜13:00～)に出演する。
28年前、「なっちゃん」のCMで一躍脚光を浴びた田中は現在45歳。10年前に結婚し、現在は6歳になる女の子のママでもある。娘はテレビに出演した田中を見て「今日はいい事言ってた」と褒めてくれるそうだが、そんな娘が３歳の頃に言った忘れられない言葉があるという。
田中は5歳の時に「女優になる」と決めたそうだが、人生初の舞台は幼稚園の時の「花咲かじいさん」の“小判”の役だったという。
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俳優の田中麗奈が、4月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月～金曜13:00～)に出演する。
28年前、「なっちゃん」のCMで一躍脚光を浴びた田中は現在45歳。10年前に結婚し、現在は6歳になる女の子のママでもある。娘はテレビに出演した田中を見て「今日はいい事言ってた」と褒めてくれるそうだが、そんな娘が３歳の頃に言った忘れられない言葉があるという。
田中は5歳の時に「女優になる」と決めたそうだが、人生初の舞台は幼稚園の時の「花咲かじいさん」の“小判”の役だったという。
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