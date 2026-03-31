JR東日本は31日、クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の2026年12月から2027年3月までの出発分について、申込受付を開始すると発表した。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスなどを通じて販売する。

JR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」

2026年度の冬は、前年度にリニューアルした「2泊3日コース / 冬」「1泊2日コース / 冬」の2コースを継続して設定。「2泊3日コース / 冬」は、「長い冬が育んできた工芸のぬくもりに包まれ、豊かな海の幸の賑わいを感じる旅。」をテーマに、上野駅を出発し、岩手県の水沢・北上、青森県の五所川原・弘前、宮城県の塩釜を巡る。「1泊2日コース / 冬」は、「陶のふるさとで暮らしの美にふれ、高原の澄んだ水の恵みを味わう旅。」をテーマに、上野駅を出発し、栃木県の益子、山梨県の小淵沢・白州を巡る。

いずれも旅行会社が企画する旅行商品として販売する。火曜日出発の「2泊3日コース / 冬」は、2026年の12月1・8・15日、2027年の1月12・19日、2月2・16日、3月2・9日を出発日に設定。土曜日出発の「1泊2日コース / 冬」は、2026年の12月5・12・19日、2027年の1月9・16・23・30日、2月6・13・20・27日、3月6・20・27日を出発日に設定した。2月27日出発分は、「JRE POINT ステージ」で2期以上連続プレミアム会員の利用を優先して受け付ける。

「2泊3日コース / 冬」行程

「1泊2日コース / 冬」行程

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する商品において、「2泊3日コース / 冬」の「四季島スイート」(メゾネットタイプ)は2名1室利用105万円・1名1室利用157万円、「デラックススイート」(フラットタイプ)は2名1室利用100万円・1名1室利用150万円、「スイート」は2名1室利用75万円・1名1室利用112万円。

「1泊2日コース / 冬」の「四季島スイート」(メゾネットタイプ)は2名1室利用67万円・1名1室利用100万円、「デラックススイート」(フラットタイプ)は2名1室利用63万円・1名1室利用94万円、「スイート」は2名1室利用47万円・1名1室利用70万円となる。

4月2日10時から6月1日18時まで、「TRAIN SUITE 四季島」公式サイトで申込みを受け付ける。申込み多数の場合は抽選となり、7月上旬頃に結果の発送を予定している。