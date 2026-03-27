JR九州は、クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」の2026年9月から2027年2月までの出発分について発表した。今回、新たに3泊4日「由布院コース」と1泊2日「わいたコース」を設定し、九州各地の魅力をより多角的に体験できる旅程とした。

JR九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」

新設の「由布院コース」は、九州のものづくりと文化に触れる内容を中心に構成。有田焼や薩摩焼といった伝統工芸の現場を訪ね、つくり手との交流を通じて地域の歴史や技を体感できる行程とした。あわせて由布院の自然と温泉地としての魅力も取り入れ、九州の文化と風土をバランス良く味わう旅とする。

もうひとつの新コース「わいたコース」は、熊本県のわいた温泉郷を軸に、自然と共生する地域の暮らしに焦点を当て、地熱を活用した染物文化と岡城跡の歴史、岡藩に伝わる暮らしの教えなどに触れる行程とした。当時の人々の健康を支えたとされる「五斗味噌」を使った朝食も味わう。その他、既存の3泊4日「雲仙コース」も引き続き設定する。

「プレミアムな九州の旅」として、10月14日出発のAコースと11月4日出発のBコースも設定。いずれも4泊5日とされ、行程の後半に「ななつ星 in 九州」に乗車する構成としている。

Aコースは前半3日間で長崎県の五島列島に滞在し、五島氏庭園隠殿屋敷でのウェルカムディナー、「五島つばき蒸溜所」訪問、「頭ヶ島天主堂」などを巡り、島の歴史や自然に触れる内容とする。Bコースは前半3日間で南九州に滞在し、宮崎県・日南と鹿児島県・霧島を巡る。城下町飫肥の散策、猪八重渓谷での森林セラピー、鵜戸神宮と霧島神宮での特別参拝などを通じ、南九州の文化と神話の世界を体感できる旅とする。

JR九州企画・実施分の旅行代金(2名1室利用時)に関して、3泊4日「雲仙コース」「由布院コース」は1人135万～185万円、1泊2日「わいたコース」は70万～95万円。「ななつ星 in 九州」専用サイトで4月1日10時から4月30日23時59分まで申込みを受け付ける。