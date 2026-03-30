4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」より、展示内容の一部が先行解禁された。

今回解禁されたのは、目玉コーナーのひとつである「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア 」。また賀集・要による音声ガイドも発売が決定した。

賀集利樹プロデュースエリア

賀集利樹プロデュースエリアは、賀集自身が 当時の撮影でも特に思い出があるとい『仮面ライダーアギト』本編に登場する、主人公・津上翔一（演：賀集利樹）が居候している「美杉家」を再現。

来場者が実際にセット内に入って写真を撮ることもできるフォトスポットにもなっている。敢えて、「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てたという賀集のこだわりにも注目したい。

『仮面ライダーアギト』本編に登場する、主人公・津上翔一（演：賀集利樹）が居候している「美杉家」を再現！本編の重要なシーンで度々登場したリビング、翔一が丹精込めて様々な野菜を作った畑を再現！

要潤プロデュースエリア

要潤プロデュースエリアは、G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから『仮面ライダーアギト』本編に登場した「仮面ライダーG3」をはじめ、警視庁が設立した未確認生命体対策班（S.A.U.L.）用に開発された「Gシステム」の立像が一同に集結。

本コーナーではG3の他、「G3マイルド」「V-1」、更に最新映画に登場する「G6」「G7」の立像も展示される。立像を展示する「展示ステージ」は、要のこだわりであるG3のメカニックな世界観を表現するために、今回のために特注で製作されたものとのこと。

音声ガイド （ナビゲーター：賀集利樹／要潤

また、展覧会をより楽しむことができる「音声ガイド」の発売も決定。賀集利樹がナビゲーターを務める「Type:Agito」、要潤がナビゲーターを務める「Type:G3」の2種展開となっており、それぞれ内容も異なる。先述したそれぞれのプロデュースコーナーの裏話はもちろんのこと、各展示コーナーにまつわる賀集、要 ならではのエピソードを聴くことができる。

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F) -会期：2026年4月24日(金)～5月12日(火) 計19日間

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:00）

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。

(C)石森プロ・東映