【2026年3月・4月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、サクサク食感が楽しめるクッキーシューや、杏仁豆腐風味の白くまアイスなど、注目の商品が目白押しです!

2026年3月・4月の新商品5品まとめ(3月31日～4月6日)

「クッキークリームシュー」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ココアクッキー入りのバニラクリームを詰めた、サクサク食感のクッキーシューです。

「なめらか窯焼きプリン」(267円)

価格 : 267円

販売地域 : 北海道、関東、山梨県、石川県、福井県、東海、鳥取県、島根県、広島県、山口県

ほろ苦いカラメルソースがアクセントになった、卵のコクを感じられる濃厚な味わいのなめらかプリンです。

「7プレミアム 杏仁大好きな白くま」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 北海道、東北、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

杏仁氷にいちごソースを混ぜ込み、杏仁風アイス、いちご果肉、杏仁風わらび餅をのせた味わいの変化が楽しめる杏仁フレーバーの白くまアイスです。

※4月1日以降順次発売

「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 全国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、十勝産小豆の粒あんと口溶けが良くミルクの味わいが広がるホイップクリームをトッピングした仕立てです。

※4月1日以降順次発売

「よもぎ香る草もち」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

よもぎが香るもちもちの生地で、北海道十勝産小豆使用のこしあんを包みました。

※4月1日以降順次発売

まとめ

サクサク食感が楽しめる「クッキークリームシュー」は、軽やかな食感が魅力の一品。「なめらか窯焼きプリン」は、口に入れた瞬間に卵のコクとなめらかな口どけが広がります。

さらに、杏仁豆腐の風味が楽しめる「7プレミアム 杏仁大好きな白くま」や、「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」といった和洋折衷スイーツなど、ここでしか味わえない商品も勢揃い! 「よもぎ香る草もち」のような、春の訪れを感じる商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてください。

※画像は公式ホームページより引用