BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は4月1日から、ブランド誕生10周年を記念した「RINGO 10th ANNIVERSARY」の第2弾として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボを実施する。

今回のコラボでは、ハローキティの特別グッズを添えたセットBOX3種と、ハローキティの世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種のコラボ商品を、順次展開する。

セットBOXには、以下3種類のコラボレーションパイをラインアップする。

「焼きたてカスタードアップルパイ(ハローキティ)」は、同店で一番人気の「焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル」に、ハローキティをデザインした「メダルチョコ」をトッピングした看板パイ。

「できたてミルフィーユ(ハローキティ)」は、パイとカスタードを楽しむ同店のミルフィーユにハローキティの"リボンチョコ"を添えた、遊び心のある商品。

「焼きたてオープンパイ(ハローキティ)」は、イギリス ロンドンの郊外生まれのハローキティが楽しむティータイムをイメージしたオープンパイ。ごろっと入った蜜漬けりんごの果肉感とアールグレイカスタードクリームの華やかな香りを味わえるアップルパイとなっている。

なお、コラボレーションパイは単品での販売はなく、下記のセット販売のみとなる。

4月1日からは、「ハローキティのクーラーバッグセット」(3,870円)、「ハローキティのポーチセット」(2,852円)、「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」(1,480円)を発売。

「ハローキティのクーラーバッグセット」は、コラボレーションパイ3種とクーラーバッグのセット。

クーラーバッグは、同店を象徴する赤色のパターンで、立体感のあるキルティング仕立ての限定デザインとなっている。「RINGO」国内の常設店舗にて販売。

「ハローキティのポーチセット」は、コラボレーションパイ3種とオリジナルキルティングポーチのセット。ポーチはハローキティの刺繍をあしらったキルティング仕立てとなっており、「RINGO」国内の常設店舗にて販売する。

「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」は、バターのコクが広がるしっとりとした生地に、ごろっと食感のりんごを合わせた「オリジナルフィナンシェ」3個をハローキティのデザイン缶に詰めた限定商品。

フィナンシェは、大きめにカットした国産ふじりんごの蜜漬けを使用している。「RINGO」国内の常設店舗、「BAKE the SHOP」自由が丘店、「BAKE the SHOP」松坂屋静岡店、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」(4月7日発売)にて販売する。

「RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶」(1,480円)

なお、「RINGO」および「BAKE the SHOP」店舗では、1会計につき4缶までの購入の制限があり、1缶買うとハローキティコラボデザインの手提げ袋1枚が付く。

さらに、4月22日に「ハローキティのミニプレートセット」(2,852円)を発売する。同商品は、コラボレーションパイ3種とハローキティのミニプレート1枚のセット。

ミニプレートは全4種で、1セットにつきランダムで1枚同梱。「RINGO」国内の常設店舗での販売となり、1会計につき、同商品は4セットまでの購入制限がある。また、1セット買うとハローキティコラボデザインの手提げ紙袋1枚が付く。

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