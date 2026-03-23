ハーゲンダッツ ジャパンは3月24日に、アソートボックス「和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)」(1,139円)を全国で発売する。

ハーゲンダッツ アソートボックスは、通常のミニカップよりも小さい70mlカップを用い、3種類のフレーバーを各2個ずつ、合計6個詰め合わせた商品。

同商品は、アソートボックスでは初となる"和素材×洋スイーツ"をコンセプトにハーゲンダッツらしいアレンジで仕立てたフレーバーを詰め合わせたもの。パッケージデザインは、"和×洋"の要素をあわせ、落ち着きがありながら華やかでスタイリッシュな世界観を表現している。

今回春夏の爽やかな季節感を楽しめる3種のフレーバーとして、「いちご練乳」「抹茶のタルト」「あずきのミルクプリン」を選定。

「いちご練乳」は、甘酸っぱくジューシーな味わいのストロベリーソルベに、まろやかで練乳のコクを感じるミルクアイスクリームを合わせた商品。ソルベに使用した苺は、数種類を比較し、酸味の際立つ品種を選定することで濃厚な味わいのミルクアイスクリームとのバランスを追求。甘酸っぱさとまろやかなコクが調和した、後味すっきりとした味わいに仕上げている。

「抹茶のタルト」は、独自のブレンドで配合したほろ苦い抹茶アイスクリームに、香ばしく食感がアクセントとなるグラハムクッキーを加え、ご褒美感のある抹茶タルトを表現した商品。

「あずきのミルクプリン」は、まろやかなミルクアイスクリームに優しい甘さのこしあんを合わせた商品。北海道産の小豆を使用し、こしあんでありながらも小豆の皮の風味を感じられるよう製法にこだわっている。