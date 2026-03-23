春の空気も少しずつやわらぎ、お出かけ日和が続いている。が、外に出かけるだけでなく、家でのリラックスタイムに“ちょっといいものを楽しむ”時間も悪くない。

そんなときに参考にしたいのが、北海道の味覚を集めた「きらめくストア」の春特集だ。自宅でのひとときを確実に彩ってくれる絶品メニューが揃うこのストア。今回はその中でも特に気になった名品3種を取り寄せ、自宅で春うららを楽しんでみたぞ～!

「きらめくストア」春特集にハズレなし! 実際に味わってみた

「きらめくストア」の春特集は、北海道の厳選食材を使ったグルメを自宅で楽しんでもらおうとするお取り寄せ企画。「春を彩る、道産品でプチ贅沢なお花見を」をテーマに掲げている。桜の香りをまとったスイーツから、素材の魅力を引き出した肉類まで、ラインナップは実に幅広い。今回はその中でも、やさしい甘さと季節感を楽しめる3商品をピックアップしてみた!

【金賞受賞】話題のおからドーナツ(6個セット)

まずは、北海道・七飯町の老舗豆腐店が手がける「Jimo豆腐Soia」のおからドーナツ。おからと豆乳を使ったスイーツで、正直ちょっとヘルシー寄りで素朴な味を想像してしまう……が、ひと口食べればそのイメージは完全に裏切られる。

特に印象的だったのが「木苺オールドファッション」だ。「おからドーナツ選手権」という大会では、この木苺オールドファッションがバラエティ部門で金賞を受賞しているとのこと。見た目だけじゃなく、味のほうも間違いないってワケである。

実際に食べてみると……

ウッッッマ……! ウソだろ、マジかこれ……。めっちゃレベル高いぞ……!? っていうか、本当におからや豆乳で作ってる!? なんかズルしてない!? ってくらい、ちゃんとめちゃくちゃウマいドーナツである。

ザクッとした歯ざわりのあと、口の中でほろほろとほどけていく軽やかな食感が心地よく、くるみの香ばしさと木苺グレーズの甘酸っぱさが重なり合っていく。見た目も華やかだし、めちゃくちゃ気分上がるわ!

「焼きジェノワリング」は打って変わって、しっとりやわらかな仕上がり。スポンジ生地にほんのり香るオレンジリキュールが上品で、甘さも軽やかだ。派手さはないが、じんわりとおいしさが広がっていく、気づけばもう一個と手が伸びていくタイプである。シンプルだけど、これもめちゃくちゃウマい。シンプルだからこそ、本当に美味しいんだということがわかる。ちなみに、こちらはプレーン部門で金賞を受賞したのだそう。納得!

【上川町の恵み】「もちごやマム」手作り大福 6種セット

続いては、北海道・上川町の農園直営カフェ「もちごやマム」の手作り大福セット。保存料・着色料不使用、素材の力で勝負するタイプの大福である。彩りもキレイだな〜。

「かぼちゃ大福」は餅の中に練り込まれたかぼちゃの風味が想像以上に濃くて、ほっくりとした自然な甘さがじんわり広がる。いわゆる“かぼちゃスイーツ”の甘さとは違って、あくまで素材そのものの味。やさしいのに満足感がある、不思議なバランスだ。

そしてちょっと変わり種なのが「大豆コーヒー大福」。ノンカフェインの大豆コーヒーを使っているそうで、ほんのりビターで香ばしい風味がありつつ、中の大豆あんがまろやかに包み込む。コーヒー感は強すぎず、だけどしっかり個性はある。甘いものが苦手な人でも美味しく食べられそうな一品だ。

そして、なにより餅そのものが激しくウマい! さすがもち米の産地・上川町。やわらかくてコシがある。ひと口食べるたびに、素材の良さと手仕事の丁寧さが伝わってくるかのようだ。洋菓子のような派手さはないが、じんわりと心に残る。老若男女にウケる、説得力に溢れた絶品スイーツだ。お茶と一緒にゆっくり食べるのはもちろん、来客時のおもてなしにも使えるに違いない。

【期間限定】桜香る春の贅沢チーズセット

最後は、春らしさ全開の「桜香るチーズセット」。正直、今回の中で最も贅沢感を強く感じたのがこれだ。

「さくら」はルックスからしてめちゃくちゃ可愛いけど、実際に食べてみると……

抜群にウマい……! なにこれ、めちゃくちゃ華やか! 口に入れた瞬間にふわっと広がる桜の香りが印象的だし、塩漬けの花と葉の風味がほんのり効いていて、チーズなのにどこか和菓子のような余韻がある。はちみつを少し垂らしたりしてもみたが、甘さと塩気が絶妙に混ざり合い、また一気に華やかな旨味が引き出されていた。

「十勝ラクレット」はその対極で、かなり濃厚。まずそのまま食べても旨みがしっかりしているのだが……

トースターでパンと一緒に温めて食べてみると、いよいよ本領発揮! ヤッッッバ!! なにこれ!! ウマすぎるんですけど!? とろっと溶けたチーズのコクと香りが爆発して、旨味の塊と化している。上品なのに、パンチもある。これは赤ワインが欲しくなる……。

「フロマージュブラン」は一転して、軽やかでなめらかな口当たり。ヨーグルトのような感覚で食べられて、酸味は控えめ。フレッシュで瑞々しく、めちゃくちゃ美味しい。さらに……

「ホエイジャム」を合わせてみると、これがまた抜群に合う! キャラメルのようなコクのある甘さが加わって、一気に高級デザートへと昇華。これはガチでめちゃ贅沢。「なんか、こんな美味しいもの食べちゃってごめんなさい」と申し訳なくなるくらいウマい……!

外で楽しむ春もいいが、家の中でじっくり味わう春も悪くない。ちなみに「きらめくストア」の春特集には「さくらのしふぉん」や「むろらんトンギスカン・ジンギスカンセット」「秋鮭とサクラマスのスモークサーモン食べ比べセット」「甘エビと真つぶセット」など、北海道ならではの絶品メニューが数多くラインナップしている。

春は新生活のスタート。エネルギーが必要な時期だからこそ、こういうささやかな“贅沢”を取り入れてみてほしい。