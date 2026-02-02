『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開わずか4日間で興行収入73億円を突破するなど、驚異的な人気を誇る「鬼滅の刃」。登場人物の魅力や感動的なストーリー、そして圧巻の映像美が人々を魅了してやみませんが、その唯一無二の世界観を、なんと、アイシングクッキーで表現してしまった方がいるんです!

「胡蝶しのぶ vs 童磨」をイメージして作り上げたという作品が、こちらです!!

立体的に仕上げられたアイシングクッキー、すごくないですか? クオリティの高さに脱帽です。立派な芸術作品ですよね。

作者は、アイシングクッキーを中心に、わくわくするお菓子づくりの動画を投稿している「まんなたぬき」さんです。これまでにも多くの作品を生み出していて、YouTubeチャンネル「まんなたぬきManna-Tanuki」は、なんと、チャンネル登録者数215万人の超人気チャンネルとなっています。

「胡蝶しのぶ」を象徴する蝶々と、「童磨」の武器である扇子。いったいどのように作り上げていくのか、その工程を見てみましょう。

ブルーの土台を制作

まずは、正方形の土台を青く塗っていくのですが、微妙に異なる3つの“青”を作り、土台の上でやさしく混ぜます。

続いて金の扇子。鮮やかな黄色で扇子の形を作り、その上に蓮を描きます。

童磨の扇子を制作

蓮の花や葉を金色で丁寧に縁取ったら、扇子全体を金色でコーティングしていきます。これで一気に華やかになりました。

童磨の扇子を制作

扇子を2つ作ったら土台にのせます。紫の房も忘れずに。

童磨の扇子を制作

続いて、飴を砕いた破片を使って立体的な蓮の花を制作。童磨の氷の血鬼術を表現します。キレイですね。

飴で立体的な蓮を制作

次は、胡蝶さんの蝶々を作っていきます。まず、蝶々の形を描き、模様を描くように内側に色を重ねていきます。

胡蝶さんの蝶々を制作

同様に青紫とピンクの蝶々も作ります。

胡蝶さんの蝶々を制作

それぞれ土台に配置したら……完成です!!

「胡蝶しのぶ vs 童磨」をイメージしたアイシングクッキーが完成

煌びやかな扇子に、美しく舞う蝶々、素晴らしいです!!

この出来映えに、「いや〜凄い!凄過ぎるって!! まさに神業」「うわぁ…めっちゃ綺麗だ…デザイン最高すぎる」「もう、凄いとしか言いようがないです… ずっと眺めていたい」「これ食べれんのまじで信じられない」と、驚きの声が続々と。

また、「蝶が3羽舞っているのが3人で立ち向かってきた姿を想像させてほんとに泣ける」「アイシングクッキーで泣かされるとは… 発想が天才です」「お菓子の制作動画見て泣いたの初めてです…」と、感動の声も。再生回数は執筆時点までに85万回を超える人気動画となっています。