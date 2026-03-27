横浜バニラは3月26日、人気アニメの劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションを決定した。横浜発のギフトスイーツブランドとして、映画公開日の4月10日に合わせ、オリジナルデザインのコラボ商品を発売するとのことだ。商品の詳細は今後順次発表される予定で、ファンの期待が高まっている。

劇場版名探偵コナンと横浜バニラのコラボ決定

代表取締役社長CEOの髙橋優斗は、自身も劇場版『名探偵コナン』の熱烈なファンであることを明かし、予告編から舞台が横浜であると予想してコラボを狙っていたとコメント。タイトなスケジュールの中で実現したこの企画について、コナンファンも全力で楽しめるよう準備してきたと語った。

横浜バニラの取扱商品一覧

横浜バニラでは、素材と製法にこだわった多彩なギフトスイーツを展開している。

ブランドを代表するフラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」は、12時間で販売されたフィナンシェの最多個数で世界No.1を記録し、2025年2月にギネス世界記録に認定された。国産小麦100%を使用し、高温短時間で焼き上げることで美味しさを閉じ込めている。価格は3個入り1,100円、6個入り2,160円。

塩バニラフィナンシェ

冬季限定の「塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ」(4個入り/2,500円)は、イタリア産カカオ65%のプレミアムショコラを採用。上面のショコラが「ぱりっ」と割れ、中からガナッシュが「とろっ」と溢れ出す食感が特徴だ。

塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

また、新商品の「塩バニラクリーミーサブレ」(8個入り/1,550円、16個入り/2,970円)は、ほろっと崩れるサブレとバニラチョコレートクリームのコントラストを楽しめる。

塩バニラクリーミーサブレ

横浜高島屋店限定の「クリームフィナンシュー ダブル生」(1個/695円)は、連日完売が続く人気商品だ。ダブルテクスチャー製法によるシュー生地にダブルクリームを詰め込み、アンデス山脈のピンク岩塩で潮風のような味わいを表現している。なお、本商品は1人2点までの販売制限が設けられているとのことだ。