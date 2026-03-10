横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、伊勢丹新宿店にて初の期間限定ポップアップストアを開催する。期間は3月11日〜16日、場所は本館地下1階フードコレクション。来場者は横浜バニラの人気スイーツを直接購入できる。

今回のポップアップでは、ホワイトデーや自分へのご褒美にぴったりな横浜みやげの新定番スイーツが登場する。販売商品は以下の通り。

「特製バニ丸ステッカー ひな人形ver.」のプレゼント概要

期間中、塩バニラフィナンシェ6個入りギフトボックスを2箱購入ごとに、「特製バニ丸ステッカー ひな人形ver.」を1枚プレゼント。数に限りがあり、なくなり次第終了。

塩バニラフィナンシェ

塩バニラフィナンシェ

国産小麦100%使用。中はしっとり、外はカリッとした食感。最新鋭のトンネルオーブンで高温短時間焼き上げ、岩塩をひとつずつ丁寧にふりかけて完成。2025年2月にギネス世界記録に認定されたブランドを代表するフラッグシップ商品。

3個入りミニギフトボックスは1,100円、6個入りギフトボックスは2,160円。

塩バニラクリーミーサブレ

塩バニラクリーミーサブレ

横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。外は“ほろっ”、内は濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ〜り”。アンデス山脈産ピンク岩塩で味を引き締め、天然ブルボンバニラエキスの芳醇な香りと一体化する至福の食感。

8個入りミニギフトボックスは1,550円、16個入りギフトボックスは2,970円。

塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

冬季限定商品。圧倒的なバニラの香りと2層のショコラで“ぱりっ”と“とろっ”の食感を実現。中央のくぼみに濃厚ガナッシュを流し込み、上面をショコラでコーティング。イタリア産カカオ65%プレミアムショコラを使用。価格は4個入りギフトボックス2,500円。

横浜バニラ代表取締役社長CEO 髙橋優斗は、「伊勢丹新宿店で初のポップアップストアを開催できることを嬉しく思う。横浜バニラの味と名前を多くの人に知ってもらえるよう全力でアピールしていく」と述べている。

ポップアップストアでは横浜高島屋店や新横浜駅、赤レンガデポ、海老名SA上りなどでも展開される人気スイーツを手に入れることができる機会となる。