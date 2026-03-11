横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、横浜市内中心部のギフトショップ5店舗にて、「塩バニラフィナンシェ」「塩バニラクリーミーサブレ」の常設販売が決定したことを発表した。 「横浜マリンタワー」や「横浜ランドマークプラザ」など、市内主要スポットでいつでも購入できるようになる。

販売概要

販売場所：

1.：マリンタワーショップ(横浜マリンタワー 2F)

2.：ヨコハマメモリーズ ランドマークプラザ店(横浜ランドマークプラザ 5F)

3.：ヨコハマメモリーズ ラクシスフロント店(ラクシスフロント 2F)

4.：ヨコハマメモリーズ そごう横浜店(そごう横浜店 地下2F)

5.：ヨコハマ・グッズ横濱001 高島屋横浜店(横浜高島屋 7F)



販売開始：

1.：2026年3月14日(土)～

2.～5.：2026年3月18日(水)～



販売商品：

「塩バニラフィナンシェ」3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス

「塩バニラクリーミーサブレ」8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス

※1.マリンタワーショップでは当初「塩バニラフィナンシェ」のみの取り扱いとなる

販売価格：

「塩バニラフィナンシェ」3個入り1,100円、6個入り2,160円

「塩バニラクリーミーサブレ」8個入り1,550円、16個入り2,970円



営業時間：

1.、5.：10:00～19:00

2.、4.：10:00～20:00

3.：

(平日)10:00～20:00

(土日祝)10:00～19:00



《特製バニ丸ステッカー》のプレゼント概要

該当売り場にて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購するごとに、毎月異なるイラストの《特製バニ丸ステッカー》を1枚プレゼントする。

3月中は《ひな人形ver.》をプレゼント予定とのこと。