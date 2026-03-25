お笑い芸人の明石家さんまが14日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。「ワールドベースボールクラシック2026」(WBC)で印象に残った“意外”な選手を明かした。

明石家さんま

アシスタント陣も「ええ～! すごい!」と思わず感嘆

今回のWBCについて、「ベネズエラとドミニカが優勝候補や」「(日本は)危ないと思うよ。この3連勝は本当に難しい」と語っていたさんま。続けて、「1人笑ろうたのが……」と切り出し、「日本人が1人入ってるんですよ。ブラジルに。ほいで、阪神って出て」とブラジル代表として出場した阪神・伊藤ヴィットル氏に言及。伊藤氏は、阪神タイガースで通訳業務を担っており、「通訳って……。もうあれは、コケたな(笑)。俺、テレビの前で」とズッコケたことを明かした。

改めて、伊藤氏について、「何でもありというか。野球やれる人なら。あの人、阪神の通訳の人やろ? ブラジルではレギュラーや」と説明すると、アシスタント陣は、「ええ～! すごい!」と思わず感嘆。「俺は驚いてしもうて。世界の各国は、そういう人も集めて大会に出たい。いや、全然下手ではないねんで? 阪神で選手で使うたらええのにと思うけど」と続けつつ、「阪神の日本の野球のレベルにもいかないんやろ。それで通訳のようなことしてはるねん。驚いてなぁ」としみじみつぶやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。