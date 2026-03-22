アイドルグループ・SixTONESの田中樹が、18日に放送されたニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月曜～木曜 13:00～15:30)にゲスト出演し、村上宗隆選手との交流エピソードを語った。

村上宗隆選手

田中樹、ジェシーからの電話…SUPER EIGHT村上信五と勘違い

パーソナリティのナイツ・塙宣之から「この前、なんか鈴木宗男と飲みに行ったって？ムネ？」と話を振られると、田中は「そのムネじゃないですよ。村上選手の方です。鈴木宗男さんのこと、ムネと呼ばないです」とツッコみ、「友達というか、一度飲みました。WBCのちょっと前ですかね」と明かした。きっかけは、同じグループのジェシーから夜中に届いた「村上さんいるよ」という電話だったといい、当初は先輩のSUPER EIGHT村上信五のことだと勘違いしていたとのこと。「『えっ？あの村上君？』って言ったら、『たぶん違う。想像している人と違う。とりあえず来てよ』って」と当時のやり取りを振り返った。

初対面ながら、お互いが「ムネって呼んでください」「じゃあもう俺のこともジュリでいいよ」と提案し、フランクな関係になった2人。野球を見るのが好きな田中は、村上選手に「WBC」前回大会のメキシコ戦サヨナラ打の話題を振ったといい、「『緊張するの？』と話して、『バッターボックスに立ったら、意外と打てると思うんですよ』って。かっけえ！と思って。それをつまみに酒を飲んだ」と回想した。

また、至近距離で見た村上選手の体格についても話が及び、「デカいですよ。球場で見ると、そんなに特別大きい方に見えないじゃないですか。でも直接会うとデカいんです」と興奮した様子で話し、「それを見たとき、野球の世界ってどんだけ厳しいんだって思いました」と圧倒された様子だった。