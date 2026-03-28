俳優の富田望生が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、22日・29日の2週にわたり放送される「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」で奮闘する新入社員たちの1年を追った作品だ。

前編に続き、後編では登場人物たちの日常の生活にも深く踏み込んでいく。収録を終えた富田は、新入社員・伊藤さんの彼女の忍耐力に驚きつつも、「どうか幸せになってほしい」と温かいエールを送った――。

富田望生 撮影：渡邊玲子

チームリーダーになった途端、壁にぶつかる

「ゾス!」の掛け声が響くグローバルパートナーズは、厳しい営業ノルマ、上司からの叱責、社内での飲み会など、どこをとっても“今どきじゃない”会社。全員でのダンス動画をSNSに投稿すれば「ブラック企業では?」と大炎上するが、それでもこの環境を望み、自分を変えたいと必死に日々を生きる若者たちがいる。

入社してすぐ、その明るさと営業力で頭角を現したのがひまりさん(22)。入社わずか半年でチームリーダーに抜てきされた期待の存在だが、部下を抱えることになった途端、壁にぶつかる。チームの結果を背負う立場になると成績は落ち込み、「今、ぶっちゃけ、いっぱいいっぱい」と本音を漏らす。伸びない売り上げを前に、彼女の目からは涙がこぼれる。

一方、同期の伊藤さん(22)は、入社以来結果を出せず上司や社長に叱られてばかり。売り上げを伸ばす同期たちを見て、焦りと不安ばかりが募る。なかなか慣れない社風についていこうと必死にもがくが、財布の中身は寂しくなるばかり。家に帰ればケンカ中の彼女との気まずい時間が待っている。仕事も恋愛もギクシャクする中、それでも、この会社で認められたい一心で踏みとどまる。

そんな年の瀬、2人に思わぬ転機が訪れる…。

「自分を裏切りたくなかったんだろうな」

ひまりさんの姿に、「プレッシャーを受けることで数字につながる人もいれば、そうじゃない人もいる。プレッシャーを経験したからこそ、自分が本当に大切にしなければいけないポイントが何なのか、見えてくることもある。たとえどれほど苦しくても、自分がいま置かれている状況の中から、そういったこともちゃんとインプットしていける力が備わっている方なんだなって。すごいなと思いました」と感嘆した富田。

一方で、狭いワンルームで同棲生活を送る伊藤さんの恋人にも思いを馳せる。「電気もつけない中でご飯を食べ、『お金がなくなったからPayPay送って』と頼まれたら送ってあげる…。それでも『もう少し広い部屋に引っ越そう』と、伊藤くんと一緒に夢を追い続けてる。あの2人にはどうか幸せになってほしいですし、伊藤くんにもどうか頼りがいのある彼氏でいてほしいなって思います」と、愛情あふれるエールを送った。

傍から見ると大変な状況に追い込まれている伊藤さんが、踏ん張り続けられる理由についても、「小さな頃からしゃべることが得意で、人にそれをアピールすることが得意で…という状況で過ごしてきたからこそ、きっとそういう自分を裏切りたくなかったんだろうなって思いながらナレーションを読んでましたね」と、その内面もおもんぱかっていた。