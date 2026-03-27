令和の若者たちがあえて飛び込んだ厳しい職場。入社して半年が過ぎ、新入社員の2人の明暗は分かれていく――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語 後編」を、29日に放送する。

上司に怒られる伊藤さん

「ゾス!」の掛け声が響くグローバルパートナーズは、厳しい営業ノルマ、上司からの叱責、社内での飲み会など、どこをとっても“今どきじゃない”会社。全員でのダンス動画をSNSに投稿すれば「ブラック企業では?」と大炎上するが、それでもこの環境を望み、自分を変えたいと必死に日々を生きる若者たちがいる。

入社してすぐ、その明るさと営業力で頭角を現したのがひまりさん(22)。入社わずか半年でチームリーダーに抜てきされた期待の存在だが、部下を抱えることになった途端、壁にぶつかる。チームの結果を背負う立場になると成績は落ち込み、「今、ぶっちゃけ、いっぱいいっぱい」と本音を漏らす。伸びない売り上げを前に、彼女の目からは涙がこぼれる。

一方、同期の伊藤さん(22)は、入社以来結果を出せず上司や社長に叱られてばかり。売り上げを伸ばす同期たちを見て、焦りと不安ばかりが募る。なかなか慣れない社風についていこうと必死にもがくが、財布の中身は寂しくなるばかり。家に帰ればケンカ中の彼女との気まずい時間が待っている。仕事も恋愛もギクシャクする中、それでも、この会社で認められたい一心で踏みとどまる。

ナレーションは、富田望生が担当する。

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