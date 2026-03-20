「ゾス!」の大きな掛け声と共に、きょうも1日が始まる。上司からの厳しい叱責、同僚との激しい競争、残業、会社での飲み会…かつて昭和の日本企業さながらの光景が今も残る会社に、若者たちが自らの夢を抱え飛び込んだ――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」を、22日・29日の2週にわたり放送する。

仕事中に涙するひまりさん

全員で絶叫しながら社訓を叫ぶ朝礼から始まり、結果を出せない者には上司が厳しい言葉で指導する、グローバルパートナーズ。その様子をSNSに投稿すれば「これってブラック企業?」「自分ならすぐ辞める」と大炎上。その一方で、その社風に憧れて「自分もこの会社で働きたい」と入社してくる若者も後を絶たない。

社内でひときわ元気なのが新入社員のひまりさん(22)。持ち前の明るさでテレアポ営業を次々とこなし、営業成績はトップクラスだ。会社の期待を背負う存在となっていく。

一方、同期の伊藤さん(22)は入社から3カ月が過ぎても、売り上げゼロ。会社の雰囲気にもなじめず、同期たちが次々と新規契約を決める中、焦りと不安ばかりが募っていく。

ある夜、社員たちが集う、通称“ゾス飲み”が開かれた。盛り上がる仲間たちの中で、一人元気のない伊藤さんに対し、普段の仕事ぶりを改善するチャンスとみた社長から「もっと周囲を盛り上げてみろ」と助言を受けるのだが…。

令和の時代に、あえて厳しい環境を選ぶ理由。「今どきじゃない」と言われる会社で、働く意味を追い求める新入社員の1年を、富田望生のナレーションで追っていく。

社内の士気を高める円陣

(C)フジテレビ