同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい」「戻りたくない」と漏らされ…ほかの女性に思いを寄せる男性がとった行動に疑問　『ラブパワーキングダム2』

同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい」「戻りたくない」と漏らす女性に対し、男性は優しくキス。しかし、その男性が別の女性に思いを寄せていることから、スタジオでは「あれは……?」「分からないところ」などと疑問の声が上がった。
優しく寝起きのキス
25日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす“宿泊デート”の模様が描かれた。
暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名したのは、格闘家・たいじゅ。同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい、戻りたくない」と漏らすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。
甘い2人のお泊まりデートを「かわいい」「いいですねぇ」と見届けたスタジオMC陣だったが、たいじゅが元AKB48でモデル兼女優・まりやへ想いを寄せていることを知る谷まりあは「たいじゅからほっぺにチュッてしてましたけど、あれは……?」と彼の真意に疑問を投げかける。これに対し菊池風磨(timelesz)も「あれがたいじゅの分からないところ」と困惑した。
さらに。YOUから「僕のことすごく大事に、好きでいてくれてるなって子に、口には違うと思って、ほっぺにチュッとかする?」と問われた菊池は、「俺しないかも」と返す。この恋愛観に、せいや(霜降り明星)も「普通そうですよ」「こんな状況ないから」と強く共感しつつ、「ラブパワーキングダムの『こんなことありますか？』ってトーク、ないのよ」と、恋愛強者たちの次元が違う恋愛模様にツッコミを入れた。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。