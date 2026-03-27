同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい」「戻りたくない」と漏らされ…ほかの女性に思いを寄せる男性がとった行動に疑問　『ラブパワーキングダム2』

同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい」「戻りたくない」と漏らす女性に対し、男性は優しくキス。しかし、その男性が別の女性に思いを寄せていることから、スタジオでは「あれは……?」「分からないところ」などと疑問の声が上がった。

優しく寝起きのキス

25日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす“宿泊デート”の模様が描かれた。

暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名したのは、格闘家・たいじゅ。同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい、戻りたくない」と漏らすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。

甘い2人のお泊まりデートを「かわいい」「いいですねぇ」と見届けたスタジオMC陣だったが、たいじゅが元AKB48でモデル兼女優・まりやへ想いを寄せていることを知る谷まりあは「たいじゅからほっぺにチュッてしてましたけど、あれは……?」と彼の真意に疑問を投げかける。これに対し菊池風磨(timelesz)も「あれがたいじゅの分からないところ」と困惑した。

さらに。YOUから「僕のことすごく大事に、好きでいてくれてるなって子に、口には違うと思って、ほっぺにチュッとかする?」と問われた菊池は、「俺しないかも」と返す。この恋愛観に、せいや(霜降り明星)も「普通そうですよ」「こんな状況ないから」と強く共感しつつ、「ラブパワーキングダムの『こんなことありますか？』ってトーク、ないのよ」と、恋愛強者たちの次元が違う恋愛模様にツッコミを入れた。