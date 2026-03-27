タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券 金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。タレントとしての最高年収を明かした。

「やっぱりすごいな……」

渡部建(アンジャッシュ)が「バラエティ番組に出まくってたじゃん? あの時は実際はギャラはもらえてたの?」と尋ねると、含み笑いでうなずくボビー。渡部が「じゃあ聞こうか。タレント時代の最高月収」「いくらくらい?」と聞くと、ボビーは「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて。(年収は)2〜3億円だった」と明かした。

さらに、渡部が「やっぱりすごいな……」「いっぱいCMもやってたもんね」と目を丸くして驚きながら、「K-1のファイトマネー＋テレビ年収の時代があったってこと?」と質問。これにもうなずくボビーに、渡部は「どのお金はどうしたの?」と聞くと、ボビーは「投資をやってた」と振り返っていた。