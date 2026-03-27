SFPホールディングスは、海鮮居酒屋「磯丸水産」を運営するノウハウを活かし、メニューを一新した「磯丸酒場 上大岡店」を3月27日16時にオープンする。本店舗はドリンクが税込399円均一で提供されるほか、串揚げやつまみ寿司といった新メニューも充実しているとのことだ。

蟹味噌トーストや串揚げなど新メニューが勢揃い

「磯丸酒場」へのリニューアルに伴い、バラエティ豊かな新メニューが登場する。

「蟹味噌ガーリックトースト」(2本/399円)や、サクッと揚げた「海老串」(299円)、「いか串」(159円)などがラインアップされている。

さらに「サーモン串」(269円)や、お得な「串揚げ5本盛合せ」(799円)も用意されているという。

お酒のつまみに最適な「ガリさば巻き」(329円)や「なみだ巻き」(299円)といったつまみ寿司も提供される。

また、鮮度の良い「2種ブツ盛(びんちょう・赤身)」(499円)や、一品料理の「ニラチヂミ」(499円)なども揃っており、幅広いニーズに応える内容となっている。

ドリンクは399円均一価格で販売される。

ドリンク399円均一価格

生ビールが39円! オープン記念キャンペーンを実施

生ビールが39円! オープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念して、お得なキャンペーンが順次開催される。4月1日から2日までの2日間限定で、生ビール、ハイボール、レモンサワーを39円で提供するサンキュー価格キャンペーンを実施するとのことだ。本キャンペーンは1人1,000円以上の飲食が対象で、1人1杯までのサービスとなっている。

また、3月27日から4月25日までの期間に来店すると、次回の来店時に使えるアプリ会員限定の新商品プレゼントクーポンが進呈される。第1弾は「磯丸ガーリックトースト1本」、第2弾は「いか串1本」、第3弾は「サーモン串1本」がそれぞれプレゼントされる予定だ。