ファミリーマートは3月25日、お花見についての意識調査の結果を発表した。調査は2026年3月11日～3月13日、今年お花見を実施したいと考えている全国の20～69歳の男女800名を対象にインターネットで行われた。併せて、同社の商品担当者が厳選した「ファミマルお花見マストバイ商品」も紹介している。

ファミマルお花見マストバイ商品

2026年のお花見トレンドは「マイペースお花見」

「今年、あなたは何人くらいでお花見をしたいと思いますか。」と質問したところ、2人～4人を選んだ人が70.5%となった。また、前問で2人以上と回答した737名に対して「今年、あなたは誰とお花見をしたいと思いますか。(SA)」と質問したところ、「家族」が42.5%、次いで「パートナー」が33.6%と、少人数かつ身内・近い相手中心のお花見を好む傾向が分かった。

希望するお花見の形式について聞いたところ、「自分のペースで桜や雰囲気をじっくり楽しむ」(59.8%)と回答した人が多く、「散歩や通勤のついでに、短時間で桜を眺める」(45.0%)など自分のペースで楽しみながら、散歩・通勤ついでのお花見を求める傾向が分かった。一方で、「レジャーシートを敷いて楽しむ」(50.4%)といったピクニックのようなお花見も引き続き人気となっていることが分かる。

また、以前(コロナ前～3年前)と比較して、お花見に対する意識や実施スタイルの変化について聞いたところ、32.5%が変化したと回答し、約4人に1人が「手軽になった」(25.2%)と感じている。加えて、お花見が手軽になったと回答した201名に、「以前(コロナ前～3年前)と比較してお花見の実施スタイルはどう変わりましたか。」と質問したところ「大人数で集まるより、一人や少人数で過ごすようになった」(60.2%)が最も多く、次いで「有名な名所に行くより、近所の公園など身近な場所で済ませるようになった」(43.3%)の結果となり、お花見は、「少人数化」「近場化」「短時間化」といった手軽なお花見ニーズが高まっていることが分かる。

さらに、手軽なお花見を好むようになった理由について質問したところ「お弁当の調理・準備が大変だから」(45.3%)、「大がかりな買い出しが大変だから」(43.8%)、「ゴミの持ち帰り・処分が大変だから」(40.8%)の結果となり、従来の「宴会型お花見」から、人数や予算、準備、片付けなどのストレスを可能な限り少なくする「マイペースお花見」がトレンドになってきていることが分かる。

「お花見の食べ物・飲み物をコンビニで準備することについて、あなたはどう思いますか。」を聞いたところ、60.8%が良いと回答。前問で「良い」と回答した486名に「コンビニに期待すること」を質問したところ「予約不要で、食べたい時にすぐ買えること」(59.1%)、「温かい惣菜や、冷えた飲み物が手に入ること」(53.3%)、「手を汚さずに食べられたり、容器をそのまま器にできたりする簡便性」(46.7%)などの声が多数集まった。

商品担当者が厳選、お花見マストバイ商品

同社は日々数々の商品を世に送り出している商品開発担当者へのヒアリングを実施。「自分が本当にお花見に持っていきたい商品は何か」という視点で、数あるファミマルのラインアップの中からおすすめ商品を厳選した。

「大盛!野菜スティック(明太マヨ)」(398円)は、大根・人参・きゅうりスティックとキャベツ入りで、手軽に生野菜が摂れる野菜スティック。明太マヨはカップ入り。片手でディップして、お花見中も手軽に楽しめる。通常の約1.4倍の容量サイズで、大人数でのシェアにも適した商品。

「特製ダレの味付けたまご」(328円)は、ちょいデリの人気商品。醤油味の味付けたまごに、オイスターソースやごま油、にんにくなどをきかせたねぎ入りの特製ダレをトッピング。パンチの効いた味付けで、お酒のおつまみにもなり、シェアもしやすい商品。

「冷たいまま食べる タルタルチキン南蛮」(320円)は、甘酢ダレを絡めた柔らかいから揚げに玉ねぎ入りの具材感があるタルタルソースをかけた、ご飯と相性のよい食べごたえのある一品。お花見で困るのが「温め直し」だが、同商品は冷たいままでも鶏肉が柔らかく、濃厚なタルタルソースが外で飲むお酒やドリンクにもよく合うという。

「コールスローサラダ」(258円)は、キャベツのシャキシャキ食感が味わえるサラダ。キャベツ・きゅうり・人参・コーン・ハムを、甘酸っぱいドレッシングで和えた。フィルム蓋でゴミも少なく済むため、お花見に最適な一品。

「肉の旨みとコク パンチェッタ」(235円)は、豚ばら肉を使用し短冊状にカットしたパンチェッタで、ほどよい塩味と旨みがきいたしっとり食感が特徴。パッケージを剥がしてすぐ箸で食べられるトレー入り。

「冷やし胡瓜一本漬」(190円)は、まろやかで深い旨みのある瀬戸内の藻塩を使用した、胡瓜の一本漬。お花見は揚げ物や濃い味に偏りがちななか、同商品は口直しに適した一品。簡単に食べられ、箸や皿を使わず袋のまま食べられる点も特徴で、"ライトお花見"に欠かせない商品だという。

「燻製薫る スモークチーズ」(250円)は、桜チップでじっくり燻した香り豊かなスモークチーズ。5種類のチーズを使用し、なめらかでコクのある味わいに仕上げている。食べやすいひと口サイズで、おつまみやおやつとして楽しめる。

「サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋」(278円)は、サクサク厚切りで食べごたえのある大袋タイプのポテトチップス。種の塩を使用し、まろやかな旨みがあと引く味わい。

「サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋」(278円)

「ひねり揚げ うましお味」(150円)は、伯方の塩と日高産昆布パウダーを使用した旨みのある味わい。

「6種類のおいしさ ビスケット&ケーキアソート」(378円)は、人気の6種類が個包装になっているため、選ぶ楽しさと配りやすさを両立したシェアに最適なアソート。

「一夜干し風 やわらか焼きいか」(378円)は、噛むほどに凝縮されたいかの旨みと、しっとり柔らかな食感が特徴の香ばしい焼きいか。完全な乾きものとは異なる少しウェットな質感が、外で飲むお酒に贅沢な彩りを添えてくれる。

「肉の旨みがくせになる ジャッキーカルパス」(398円)は、ジューシーでスパイシーなドライソーセージ。個包装タイプなので屋外でも手が汚れず、肉の旨みをダイレクトに味わえる鉄板おつまみ。

「4種のチーズのコクと旨味 チーかま」(398円)は、魚肉ソーセージに4種のチーズが入ったチーズ入りかまぼこ。チーズを使用したコク深い味わいを個包装で手軽に楽しめる。

「レンジで手軽に塩味枝豆」(128円)は、契約農場で栽培された風味豊かな枝豆を使用した商品。自然解凍で食べられるので、保冷剤代わりとして持ち歩きながらおつまみの定番を楽しめる。コンビニならではの小容量で、食べきりサイズなので"ライトお花見"にもぴったりだという。

「注いで飲めるICE(200g)」(138円)は、屋内外で手軽に飲用できるグラスタイプの氷。カップタイプで衛生的なため、屋外でのドリンクアレンジに欠かせない人気商品。

「スーパーチューハイ レモン 500ml」(185円)は、レモン果汁、レモン浸漬酒、レモン蒸留酒を使用するスーパートリプル製法を採用した商品で、レモンのフレッシュな果実感と食事にも合うスッキリとした味わいが特徴の「糖類ゼロ・プリン体ゼロ」の味にこだわったレモンチューハイ。350mlサイズや、グレープフルーツ味、無糖レモンも展開する。

「スーパーチューハイ レモン 500ml」(185円)

「シャンテール スパークリング ブラン 280ml」(308円)は、お手軽でお気軽なスパークリングワイン。 程よい熟成感を楽しめる"やや辛口"タイプで、青リンゴを思わせるフレッシュな香りと爽快な酸味が特徴。「チーズ」や「揚げ物」と相性抜群だという。(4月6日より348円に価格改訂)

「シャンテール スパークリング ブラン 280ml」(308円)

「フィオリトゥーラ250ml」(398円)は、手軽で飲みやすい、スパークリング缶ワイン。イタリアのエミリアロマーニャ州で造られるランブルスコは、甘口の赤微発泡スパークリング。カシスのような香りと果実味豊かな味わいが特徴。「チョコレート」や「ナッツ類」とあわせて飲むのがおすすだという。

「Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml」(118円)は、豊かな香りが特徴の「スリランカ産ウバ茶葉」を40%使用したAfternoon Tea監修のアールグレイティー。「シャルドネ香るストレートティー 600ml」や「ルイボスティー 600ml」(いずれも118円)もおすすめだという。

「Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml」(118円)

「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml」(118円)