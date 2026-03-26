ドトールコーヒーは4月9日、「ドトール パークカフェ YOYOGI」を東京都渋谷区にある都立代々木公園内にグランドオープンする。

ドトール パークカフェ YOYOGI(外観)

「ドトール パークカフェ YOYOGI」は、1964年開催の東京五輪でオランダ選手の宿舎として使用された建屋を活用しており、外観は当時の面影をそのまま残している。

ドトール パークカフェ YOYOGI(店内)

店内は、随所に日本の素材や様式、技術を取り入れ、日本発祥のドトールコーヒーショップと東京オリンピックで使われた記念宿舎とのコラボレーションを実現。入口のサインや店内の壁面には、「花崗岩のダイヤモンド」とも称される庵治石(あじいし)が敷き詰められており、自然との調和と上質感を演出している。

また、店内中央に配置された一枚板の大テーブルには、ケヤキの無垢材を使用。耐久性に優れ美しい木目が特徴のケヤキは、オリンピックの歴史とともに空間に豊かな風合いをもたらす。席数は78席(店内34席・テラス44席)、全席禁煙となっている。

ドトール パークカフェ YOYOGI(立地)

そして、公園立地の店舗として欠かせないのが、防災備蓄機能。代々木公園は、生物多様性を保全するとともに都市の防災力を支え、豊かな自然を感じられる森林公園を目指し、さまざまな取り組みを進めている。同店も、万が一の災害発生時には、帰宅困難者の休息場所等としても使用できるよう、客席の椅子等は全て可動式に。また、防災用品や非常用トイレ、ソーラー発電等を備蓄し、いざという時にも人々に安心を届けることができる体制を整えている。

「ドトール パークカフェ YOYOGI」(左)苺抹茶ラテ ～福岡県産あまおう苺使用～、(右)お団子パフェ 桜餅

メニューは、通常のドリンクメニューの他、パスタやドリア等、店舗限定メニューも多数ラインアップ。公園の散歩や散策の合間に気軽に立ち寄れる、テイクアウト専用カウンターも設置されており、ソフトクリーム等の食べ歩きできるスイーツ類も充実している。

「ドトール パークカフェ YOYOGI」YOYOGIドック ～北海道4種のチーズソース～

【限定メニュー 一例】

・苺抹茶ラテ ～福岡県産あまおう苺使用～ (780円)

・YOYOGIドック ～北海道4種のチーズソース～ (560円)

・お団子パフェ 桜餅 (800円)

※写真はイメージ