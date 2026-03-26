松屋フーズは3月26日から、累計発行部数320万部突破の児童書シリーズ「こびとづかん」とのコラボ企画を全国の松屋、松のや、すし松で開始した。

期間中、対象メニュー1品の注文につき松屋・松のや・すし松×「こびとづかん」コラボ限定「オリジナルこびとタオル」(デザインは全6種類)1枚がランダムでもらえる。

対象商品は松屋の「おこさま牛めしわくわくセット」「おこさまカレーわくわくセット」、松のやの「お子様プレート」「お子様パンケーキプレート」、すし松の「お子様にぎりセット」「《高学年向け》お子様5貫盛り選べるドリンクセット」「お子様握り弁当」。

オリジナルこびとタオル

キャンペーン開催期間は、3月31日AM10:00～6月30日AM9:59。「オリジナルこびとタオル」の配布期間は3月31日AM10:00～5月12日AM9:59(すし松では5月11日閉店時間まで)で、なくなり次第終了となる。5月12日からは第2弾を予定している。

なお、すし松では「《高学年向け》お子様5貫盛り選べるドリンクセット」「お子様にぎりセット」を注文するとコラボ限定オリジナルグッズとガチャコインが渡される。

さらに、3月31日AM10:00～4月12日23:59の期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストすると「特大ぬいぐるみ カクレモモジリ」「松屋ポイント5,000pt」が当たるキャンペーンも実施する。