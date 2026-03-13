恋人を殺され、自分も命を落とした男が目を覚ますと、そこは“死の1カ月前”だった――。

フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『弟に人生を喰われる前に、タイムリープ-天才作家・夏樹光流-』(全70話)を、13日から独占配信。兄を支配する“天才作家の弟”との狂気の関係を描くタイムリープサスペンスで、米村知希と吉田こうがW主演を務める。

今作は、弟・光流(吉田)に恋人の由紀を殺され、自らも命を落としたゴーストライターの透真(米村)が目を覚ますと、死の1カ月前に戻っていた。未来を変えなければ、再び全てを奪われる。だが、表向きは車椅子の悲劇の天才作家である弟・光流は、実は自らの足で歩くことができ、過去の「歪曲された罪」を利用して兄を罪悪感で縛りつけていた。

恋人を救い、奪われた自分の名を取り戻すため、透真は弟に立ち向かう決意をする。しかし、光流の支配と狂気に満ちた愛憎は、透真を地の果てまで追い詰めていく。タイムリミットは1カ月。果たして透真は由紀を守り抜き、この歪んだ関係に終止符を打つことができるのか――。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

米村知希

「夏樹透真を演じさせていただきました、米村知希です。光流の歪んだ愛情が物語の軸で、何が本当で何が嘘なのか。全てを奪われた透真の復讐劇を最後まで観ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします」

吉田こう

「W主演・夏樹光流役を演じました吉田こうです。

僕にとって初のBL作品ということもあり、新しい挑戦にワクワクしながら撮影に臨みました。

氷点下を下回る寒さの中、多くの方に支えられて撮影に臨んだことを、今でも鮮明に思い出します。

初めて車椅子を使用する役柄でしたが、光流が透真に抱く想いはもちろん、周囲の人々との関係性にもぜひ注目してご覧いただけたら嬉しいです。

光流の歪んだ愛が、視聴者の皆様の心にどのような形で残るのか、僕自身も毎話考えながら演じていました。

目まぐるしく展開していく物語に目が離せないです。 ぜひ最後までお楽しみください」