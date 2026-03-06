フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『恥じらい探偵～そんなことしたら推理力上がっちゃう!～』(全70話)を、6日から独占配信。岐洲匠と蓼沼優衣がラブミステリーに挑む。

“人前が苦手”なのに、推理力は最強。恥じらい体質の探偵・青子と、クールな理系秀才・晴人が最悪のタイミングで巻き込まれたのは、立てこもり事件。命がけの密室サスペンスの中で、なぜか加速する恋心…ギャップ萌えヒロイン×本格ミステリーが繰り広げられる。

晴人を演じるのは岐洲匠。2014年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で明色美顔ボーイ賞を受賞し芸能界入り。17年にはスーパー戦隊シリーズ『宇宙戦隊キュウレンジャー』で主演（ラッキー／シシレッド役）を務め注目を集めた。その後もドラマ『こんな未来は聞いてない!!』、大河ドラマ『どうする家康』、『佐原先生と土岐くん』など話題作に出演し、映像・舞台と幅広く活躍している。

青子を演じるのは蓼沼優衣。モデル活動を経て俳優として本格始動し、話題作への出演で注目を集めながら着実にキャリアを重ねてきた。本作が初主演作品となり、映像作品を中心に活躍の場を広げる、次代を担う若手実力派女優だ。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

岐洲匠

「台本を初めて読んだ時は、この世界観に自分が入り込めるのか、正直不安はありましたが、ラブコメはチャレンジした事がないジャンルだったので、ワクワクもしました。

神谷晴人を演じるにあたっては、とにかく心臓の強さを持つ必要がありました。

物語の展開として、事件を解決するために、相手を恥ずかしがらせないといけなかったのですが、その状況は自分もめちゃくちゃ恥ずかしくて…。

真剣に考えれば考えるほど、恥ずかしくなる、そんな撮影の日々を送りました。

スケジュールはハードでしたが、良いチーム、良い空気、楽しい時間の中で撮影ができました。

縦型ドラマも初めてでしたが、撮影スタイルも自分にとっては新鮮で、このチームで挑戦できて良かったと思います。

皆様、配信を楽しみにしていただけると嬉しいです」

蓼沼優衣

「下野青子役を演じさせて頂きました蓼沼優衣です。

この作品を多くの方に愛していただけるよう、沢山向き合って役作りをしてきました。

まだ演技の経験が浅く最初は不安でいっぱいでしたが、選んでいただいたからには全力でやり切ろうと、監督初め沢山の方々に支えられてこの作品に臨むことができました。

笑いあり涙ありのハラハラドキドキな展開になっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

沢山の方に愛していただける作品になりますように！」

【編集部MEMO】

(C)フジテレビ