JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは14日、クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の2026年10～11月出発分について申込み受付を開始すると発表した。「3泊4日コース / 秋」「1泊2日コース(山梨) / 秋」の2コースを設定している。

JR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」

3泊4日コースの出発日は10月5・19・26日と11月2・9・16日。「大自然の織りなす風景と、受け継がれてきた悠久の文化にふれる旅。」をテーマに、北海道・函館や東北各地を巡る。1泊2日コース(山梨)の出発日は10月3・10・17日と11月7・14・21・28日。「みなとまちが育んだ豪商の粋と、豊かな里山の恵みを味わう旅。」をテーマに、新潟・山梨方面を巡る。

2名1室利用時、3泊4日コースの旅行代金は1人あたり94万～130万円、1泊2日コースの旅行代金は1人あたり44万～61万円。客室タイプは「四季島スイート(メゾネットタイプ)」「デラックススイート(フラットタイプ)」「スイート」の3種類を用意している。

申込み受付期間は1月16日10時から3月9日18時まで。「TRAIN SUITE 四季島」公式サイトで申込みを受け付け、応募多数の場合は抽選を行い、4月上旬頃に結果を発表予定となっている。

「3泊4日コース / 秋」の行程

「1泊2日コース(山梨) / 秋」の行程

4月出発分から使用する「TRAIN SUITE 四季島」の新しい部屋着

なお、2026年4月出発分から従来の浴衣の部屋着を一新し、セパレートタイプの部屋着にリニューアルすることも発表。新しい部屋着は従来の浴衣と同じ「川越唐桟」の生地を使用しており、川越唐桟の特徴である縞模様を「四季島」ブランドカラーで表現したという。