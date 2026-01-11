JR西日本は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の2026年7～9月出発分(第29期)を販売すると発表した。2026年3～6月出発分で設定している計5コースを継続し、今回は7月6日から9月26日までの出発分について募集するとのこと。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風 ツアーデスク」が販売する旅行商品は、「山陰コース(下り) ～名湯の地と維新の歴史をたどる旅～」「山陰コース(上り) ～銀で栄えた天領の町並みと因幡の芸術に触れる旅～」「びわ湖周遊・せとうちコース(下り) ～守り受け継がれし信仰の歴史と戦国の風を感じる旅～」「びわ湖周遊・せとうちコース(上り)～名将の教えとヴォーリズの足跡をたどる旅～」「せとうち・山陰コース(周遊) ～伝統の軌跡と自然の彩を巡る旅～」の5コース。3～6月分で新設した「せとうち・山陰コース(周遊)」は7月以降も継続して開催することとなった。片道コース(下り・上り)は1泊2日、周遊コースは2泊3日とされている。

1人あたりの旅行代金は、1泊2日コース35万5,000～87万5,000円、2泊3日コース61万～137万円。「ロイヤルツイン」(2名利用)、「ロイヤルシングル」(1名利用)、「ザ・スイート」(2名利用)という3タイプの客室を用意し、各出発日とも最大34名を募集する。

参加申込みは公式サイトまたはツアーデスクへの郵送で受け付ける。締切は2月28日17時30分(郵送は同日必着)。申込み多数の場合は抽選となり、結果は4月上旬に通知される。なお、一部出発日で「ザ・スイート」の客室が国外販売分で満室となり、申込み不可とのこと。