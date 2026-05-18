JR東海とオリエンタルランドは18日、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」(スパークリング・ドリーム・シンカンセン)を6月19日から運行開始すると発表した。

「Sparkling Dreams Shinkansen」外観デザイン(一部)

「Sparkling Dreams Shinkansen」は、東海道新幹線を走行する全編成の中から1編成限定で特別塗装を実施。前年に運行した「Wonderful Dreams Shinkansen」に続く2回目の企画で、今回の運行期間は2027年3月頃までとされ、前回(約7カ月間)より長い約9カ月間の運行を予定している。東海道新幹線全線で、おもに「ひかり」「こだま」として運行され、初列車は6月19日の上り「ひかり632号」(名古屋駅6時45分発・東京駅8時42分着。途中の豊橋駅、浜松駅、静岡駅、新横浜駅、品川駅に停車)。運行スケジュールは専用ウェブサイトで確認できる。

使用車両はN700A。16両編成の側面に、25周年の特別な衣装に身を包んだミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックなどのディズニーキャラクターを華やかなデザインで描く。

車内もオリジナルヘッドカバーやテーブルシールによる装飾を展開(グリーン車、7号車、多目的室を除く)。車内メロディーに「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマソング「Come Join the Jubilee」を使用する。

ヘッドカバーデザイン

テーブルシールデザイン

テーブルシールデザイン

運行区間の一部の駅など、アニバーサリーイベントを祝うスポットも期間限定で登場。詳細は決まり次第、東京ディズニーリゾートのオフィシャルウェブサイトで発表される。