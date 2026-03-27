ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が、24日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36～ 一部地域を除く)に出演。お世話になっている先輩を明かした。

24日の放送では、若槻千夏と塩崎が、「LINEでわかる心理テスト」に挑戦。「友人などの大事な人とのLINEのラリーが終わらないときはどうする?」という質問に、塩崎は「相手が終わらせるまで続ける」と回答する。

この心理テストでは、ケチ度がわかるそうで、塩崎の回答は「ケチ度低い」という結果に。「お金も流れで使うタイプで、誘われ消費・付き合い消費が増えやすい」と分析されると、塩崎は「全く当たっていない」と否定。「流れで買ったこと一度もない。ご飯も誘われて家に着いていたら、どんだけ先輩でも絶対に行かない。お風呂に入っていなくても、『お風呂に入ってしまった』と言う(笑)」と明かした。

続く、トーク中に人間性を診断する「心理テストーク」で、「お世話になりまくった先輩」というテーマが出ると、塩崎は「最近お世話になった先輩でいうと、嵐の二宮(和也)さん」と回答。「番組にめちゃくちゃ呼んでいただいたり、それこそ『今度ご飯行こうよ』と(誘っていただいた)」と話す。

若槻から「ニノから連絡きて、もうお風呂入っていたらどうする?」と聞かれた塩崎は、「絶対行く」と即答。「『紅白歌合戦』でもお弁当がめっちゃ豪華やんと思ったら、二宮さんからの差し入れだった。Xでも僕たちの楽曲に触れていただいたり、めちゃくちゃお世話になっている」とその理由を語っていた。

24日放送の『若槻千夏のうるさい心理テスト』は、4月1日までTverで配信中。