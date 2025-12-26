12月30日に東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)。このたび「イイじゃん」で優秀作品賞を受賞したダンスボーカルグループ・M!LKが、今年を振り返るとともに、『レコ大』当日のパフォーマンスについて語った。

――今年の総括をお願いします。

佐野勇斗：M!LKが今後も活動していく中で、この2025年はM!LKの歴史の中でも語らずにはいられない年になったと思います。ちょうどそのタイミングで結成10周年のタイミングでもありましたし、本当に、「み！るきーず」の皆様のおかげですごくいい年になったと思っています。

――今年の「レコード大賞」のテーマ”響き合うとき”にちなんで今年一番心がときめいた瞬間は？

塩崎太智：僕いつも響いているんですよ！心は常に。毎日楽しいことがあったり、毎日ときめいているのですが。その中でも一番は、みんなでパリに行ったこと。10周年の写真集の記念で、5人でフランスのパリに行ったんです。あのときはみんな生き生きしていました。3日ぐらいしかなくて、スケジュールをパンパンやったんですけど、全然寝ていなくても、みんなウキウキで、空いてる時間だからどこ行く？みたいな感じで。そういうのがあったから活気があふれて、レコ大にも選ばれた可能性もありますよ。笑

吉田仁人：そこ繋がってんの！？

塩崎：そこからメンバーの、グループの空気感も急にまたぐっと上がったと思う。

吉田：そんなに楽しかったんだ。笑

塩崎：楽しかった。

――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？

一同：グルメな山中さん！

山中柔太朗：行かせていただきます、ガチのやつ。白子の天ぷら。

塩崎：天ぷら！？

山中：白子の天ぷらが美味しいんですよ。

吉田：白子ポン酢のイメージがあるけど。

山中：そうだよね。でも、白子の天ぷらに塩をちょっとまぶして食べるっていうのが、ちょっと大人な気分になっていいんですよね。雰囲気だけでもね。

塩崎：イイじゃん～！！

――放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。

塩崎：ダンスリーダーの吉田さん！

吉田：なんかするの俺！？待って、今ここでこれ決めたらこれやんなきゃいけないんだよ！？

塩崎：変なことじゃなくて、「イイじゃん」の時に今までで一番○○します、とか。

佐野：M!LKとして初めてのレコード大賞だから、何か10年後の自分に残そう。

吉田：後で見て恥ずかしくなっちゃうんですよ。何かやりたい人いないの？

曽野舜太：一生懸命頑張ります！

吉田：それで良かったんだ・・・駄目だな、俺。

塩崎：花丸100点！大正解。

――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。

吉田：やっぱり本当に今までM!LKで歌ってきた曲の中でも一番トンチキというか、僕たちも聞いたときにびっくりした衝撃を、たくさんの方に味わっていただいて、日常生活の中でも「イイじゃん」と言っていただけているのが嬉しいです。本当に、僕たちはこの2025年で人生が変わったので、その思いも込めて、全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います。頑張ります！

