ファミリーマートは3月27日、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

コンビニエンスウェア

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

2026年春夏の目玉商品として、ブランド初となる「腕時計」(1,998円)を発売する。シチズン時計と共同開発を行い、細部までこだわりを詰めたという。文字盤は爽やかな白とシックな黒の2色展開。水泳時も着用可能な10気圧防水で、サイズ調整も可能、子どもから大人まで幅広く着用できる。秒針・ベルト穴・つく棒にはファミリーマートカラーをあしらった。

毎年好評の「ショートパンツ」(1,998円)は、暑くなる季節にぴったりなオレンジを新たにラインアップ。

USAコットンを使用した肉厚素材で高級感のある風合いの「スウェットショートパンツ」(1,998円)も展開する。

男女兼用の「アウターTシャツ」(1,498円)や「長袖アウターＴシャツ」(1,998円)もラインアップ。

晴雨兼用の傘、サンダルも

「サンダル」(2,990円)や、持ち歩きに便利な「晴雨兼用ミニ傘」(2,490円)に新色登場、さらに軽くなった「晴雨兼用軽量スリム傘」(2,990円)の新色など雑貨類も充実している。