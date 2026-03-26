ファミリーマートは3月24日より、持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のシーフード原料を使用した商品の売上の一部を、アラスカでの持続可能な漁業に役立てる寄付の取り組みを全国の「ファミリーマート」にて実施している。

アラスカは、1959年に制定された州憲法に「天然資源の活用がサステナブルな範囲でのみ行われる」ことを明記した、サステナブル・シーフードのパイオニア。長期間にわたって水産資源と漁業を存続させ、未来の世代にもおいしいシーフードを受け継いでいくことをかなえるため、科学的な根拠に基づき「獲りすぎない・生態系に悪影響をあたえない」というルールを守った漁業を実現するなど、さまざまな取り組みを行っている。

今回の寄付の取り組みは、このようなアラスカの漁業理念に深く共感したファミリーマートが、さまざまな環境変動が起こる中でも美味しいおむすびを提供し続けるために実施するもの。アラスカ産の海産物を使用したおむすびの売上の一部が、アラスカにおける水産資源や海洋環境に配慮した適切な漁業管理に役立てられるという。

ファミリーマート(左)紅鮭ほぐしと生たらこ、(右)手巻 辛子明太子

対象商品は、アラスカ産の紅鮭ほぐしとスケトウダラの卵巣を使った生たらこをごはんでふんわりと包んだ「紅鮭ほぐしと生たらこ」(295円)、アラスカ産のスケトウダラの卵巣を原料とした明太子を使用した「手巻 辛子明太子」(235円)。実施期間は3月24日～4月20日。