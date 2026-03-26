ファミリーマートは3月24日、おむすびいずれか2個と「お～いお茶 緑茶」もしくは「お～いお茶 濃く香るほうじ茶」いずれか1本をセットで買うと合計価格から100円引きとなるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

45周年大感謝祭

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「たのしいおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめる「ファミマのお得リレー」を継続して実施している。

今回は、おむすびいずれか2個と、伊藤園のお～いお茶 緑茶もしくはお～いお茶 濃く香るほうじ茶いずれか1本をセットで買うと合計価格から100円引きとなるキャンペーンを4月6日まで実施している(ホット飲料および冷凍食品のおむすびは対象外)。

おむすびの一例として、「大きなおむすび マヨたま肉そぼろ」(345円)や、「手巻 シーチキンマヨネーズ」(198円)、「鮭はらみおむすび」(298円)などがある。

大きなおむすび マヨたま肉そぼろは、定番手巻おむすびの1.5倍の重量がある商品。だしをきかせた醤油ベースのタレで炊き上げたごはんに、半分にカットした煮たまごと肉そぼろマヨネーズを合わせ、煮たまごの旨みを引き立てた。「ふわうま製法」により、口の中でほどけるような食感のごはんを楽しめる。

手巻 シーチキンマヨネーズは、きはだまぐろとかつおを使用し、味にコクと深みを出したシーチキンマヨネーズのおむすび。

鮭はらみおむすびは、粒度の違う藻塩を振り塩して炙り焼きし、旨みを引き立てた鮭はらみを包んだおむすび。