「いちばん…」山田涼介、“ハート”を選んだ理由に照れ　「鮮明に覚えている」クリスマスの思い出とは

Hey! Say! JUMPの山田涼介が10日、都内で行われたJO MALONE LONDON「“Fun and Games” Pop-Up Event」プレスセッションに登場した。

英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、13日から25日の期間、表参道ヒルズ本館B3F スペース オーにて、ホリデーシーズン限定のポップアップ イベント「“Fun and Games”Pop-UpEvent」を開催。今年は香りの世界観と心弾むフェスティブ空間とともに、どこか懐かしさを感じ、遊び心くすぐるゲームを楽しめる体験型コンテンツが登場する。

ホリデーシーズン限定のイベントにちなみ、「幼少期のクリスマスギフトの思い出」について聞かれると、山田は「僕は3人兄妹なんですけど、クリスマスのシーズンになると、サンタさんにお願いを書いて、トナカイさん用にベランダにクッキーを1枚おいて、次の日の朝を待つんです」とかわいらしいエピソードを語る。

「そうすると、サンタさんからの英語でお手紙がベランダにおいてあって、クッキーも一口食べられていた。それをすごく鮮明に覚えています」と幼少期を懐かしんだ。

この微笑ましいエピソードにMCがリアクションすると、山田は「本当にかわいい子どもたちだったんですよ(笑)」と笑顔を見せていた。

また、今回のコレクションを購入すると、トランプをモチーフにしたステッカーがもらえるキャンペーンも実施されるそうで、イベントでは、山田もステッカーをセレクト。ハートのモチーフを選んだ山田は、理由について聞かれると「なんででしょうね……いちばん欲しているんじゃないですかね(笑)」と照れ笑いを見せる。

「ハート付きでプレゼントとするなら誰に?」という質問には、「ハート付きですか……どうしようかな……普段お世話になっているスタッフさんとか! 気持ちが伝わるかなと思います」と回答した。

