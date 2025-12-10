Hey! Say! JUMPの山田涼介が10日、都内で行われたJO MALONE LONDON「“Fun and Games” Pop-Up Event」プレスセッションに登場。ミニゲームに挑戦した。

山田涼介

英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、13日から25日の期間、表参道ヒルズ本館B3F スペース オーにて、ホリデーシーズン限定のポップアップ イベント「“Fun and Games”Pop-UpEvent」を開催。今年は香りの世界観と心弾むフェスティブ空間とともに、どこか懐かしさを感じ、遊び心くすぐるゲームを楽しめる体験型コンテンツが登場する。

イベントでは、山田が会場内に設置されたコインをピンホールに落とす巨大な「プリンコゲーム」に挑戦。コイン2枚で獲得できた点数によって景品が当たるそうで、MCから「山田さんなら100点と100点で200点もいけるのでは?」と話を振られると、「たしかに僕ならいけると思います! 不確かな自信ですけど(笑)」と冗談交じりに返した。

ゲーム好きとしても知られる山田は、「どこから落とそうかな」「高さとかも大事だし」と熟考。「ゲームとなると、僕は本気でやるので」とゲーマーとしての表情を見せる。

しかし、結果は同じ10点のホールに2枚とも吸い込まれ、計20点。これには山田も思わず天を仰いで苦笑いし、「なんで!?(笑) こんなことありますか!? えぇ!!」とリアクションして笑いを誘った。

また、今回のポップアップのコンセプトにちなみ、「最近ときめいたこと」について聞かれると、山田が「メンバーの知念(侑李)が誕生日を迎えまして、ライブのリハ終わりにメンバー5人が遊びにきて、そこで少し飲んだり、話したりした」と、メンバーとの“宅飲み”を明かす。

続けて「19年目になって、こんなにまだ仲良いかということを、改めてメンバー同士で『俺たちって仲良いよな』と話していた時間は、貴重な時間だなと思いますし、素敵なメンバーに囲まれて活動させてもらっているんだなと思いました」とメンバー愛をのぞかせた。