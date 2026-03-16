ファミリーマートは3月17日、「ファミマルKITCHEN」より「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を全国のファミリーマートで発売する(商品によって発売地域が異なる)。

春の彩りサラダ

日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある春の彩りサラダ5種類を展開する。

野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは、「青じそ香る!博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」(420円)と「たまごとツナのパスタサラダ」(420円)の2種類を発売する。

青じそ香る!博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダは、青じそを絡めたパスタに、大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏をトッピングし、和風ドレッシングで仕上げた。

たまごとツナのパスタサラダは、パセリマヨで和えたパスタに、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナをトッピングしタルタルソース風ドレッシングで仕上げた。

ランチや夕食のプラス1品として嬉しい小容量の「ちょいデリ」からは、「明太クリームチーズのポテトサラダ」(298円)と「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」(298円)の2種類をラインアップ。

明太クリームチーズのポテトサラダは、ポテトサラダに相性抜群な明太子を練りこみ、さらにクリームチーズと明太子・水菜をトッピングした。おつまみにも最適な一品。

たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダは、チーズのコクがきいたカルボナーラソースで仕上げ、ブラックペッパーのパンチをきかせた、食べ応えのある味わいが特長。

さらに、定番商品の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」(268円)は、明太子の風味をアップさせ、リニューアルして登場する。海老・イカ・きゅうりをトッピングし、隠し味に昆布茶で旨味をプラスした明太子スパゲティサラダ。