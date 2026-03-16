ファミリーマートは3月17日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」(360円)を全国のファミリーマートで発売する。

同商品は本格的なミルクティーフレーバーに仕上げたフラッペ。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえる。2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は1,900万杯を突破している。

今年はさらに紅茶の味わいを楽しめる仕様にリニューアルして発売する。爽快な渋みと芳醇な香りが特徴のスリランカ産茶葉を使用し、ミルクの味わいに負けない紅茶感に仕上げた。また、アクセントに紅茶の風味と焼き菓子の香ばしさが特徴の紅茶風味のクッキーをまぜることで、さまざまな食感が楽しめる。

「発売からたくさんの方に召し上がっていただき、SNSで感想とあわせて投稿してくださっているのを拝見し、嬉しく思っております。投稿でも紅茶の味わいをほめてくださるお声が多く、今回のリニューアルでもAfternoon Tea監修ならではの紅茶の茶葉の渋みと芳醇な香りが楽しめるフラッペに仕上げています。リニューアルしたフラッペの感想も、ぜひ、SNSで教えてください」(Afternoon Tea)