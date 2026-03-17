ファミリーマートは3月17日、中具が約1.5倍になった「手巻 紅しゃけ」(235円)と「手巻 辛子明太子」(235円)を全国のファミリーマートで発売した。

おむすびJAPAN

「おむすびJAPAN」もラストスパート、「中具増量」第3弾が登場

同社では3月3日より、「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを全国のファミリーマートで展開している。独自の「ふわうま製法」を採用した期待の"大型ルーキー"「大きなおむすび」シリーズ3種類と、期間限定で具材を増量したレギュラー陣「中具増量」シリーズを合わせた対象商品の累計販売数が、発売からわずか2週間で830万個を突破。1秒間に約6.9個売れている計算となり、前週から途切れることのないスピードでヒットを記録している。

中具増量

今回、中具増量シリーズ第3弾として、手巻 紅しゃけと手巻 辛子明太子が発売された。値段そのまま、中具を約1.5倍(具材規格重量比)にボリュームアップ。ふわうま製法によるほどける食感と、あふれんばかりの満足感が楽しめる。販売期間は3月17日～3月23日までとなる。

手巻 紅しゃけには、油を塗って丁寧に焼き上げることで、身をふっくらと仕上げた天然紅しゃけを使用。香ばしく焼き上げたほぐし身の旨みが、口の中でほどけるごはんと相性抜群だという。

手巻 辛子明太子は、明太子の粒感と旨味を楽しめるおむすび。昆布の旨味を加えることで、ピリッとした辛さの中にも深いコクを感じる味わいに仕上げた。

ロサンゼルスに行こうキャンペーン

公式Xアカウント(@famima_now)では、「新生、おむすびJAPAN。ロサンゼルスに行こうキャンペーン」を実施している。アカウントをフォロー&リポストした人の中から抽選で1組2名に東京↔ロサンゼルスペア往復航空券(往復30万円相当)をプレゼントする。キャンペーン期間は2026年3月17日～3月23日23:59、渡航期間は2026年5月7日～7月17日。詳細はキャンペーンサイトで確認を。

大谷選手の活躍でおむすび50円引きクーポンをプレゼント

大谷選手ファミマおむすび割

「大谷選手ファミマおむすび割」も実施している。大谷選手が2026年に出場する公式試合にて、ホームランを打つ、または勝利投手になった日の試合終了後、同社公式Xアカウント(@famima_now)にて、全国の店舗で「おむすび全品」に使える50円引きクーポンを先着1万名にプレゼントする。