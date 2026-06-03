OWV中川勝就の異名「失礼パープル」にスタッフ冷や汗!? 生配信でギリギリを攻める理由「どこまでいけるか試してる」

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

5月のマンスリーゲストは、4人組ボーイズグループ・OWV（オウブ）の本田康祐（ほんだ・こうすけ）さんと中川勝就（なかがわ・かつなり）さん。この記事では、最新曲「ROCKET MODE」などについて語ったパートを紹介します。

◆「ワイルドマイルド」に「失礼パープル」!? 独特すぎるキャッチコピー

鞘師：番組ではゲストの方にご自身のキャッチコピーを伺っています。まずは本田さんからお願いします。

本田：「“かわいい”と“かっこいい”の二刀流、噂のワイルドマイルド、本田康祐」です！

鞘師：決まっていますね！ 具体的にはどういったところが「かわいい」のでしょうか？

本田：見た目は強面（こわもて）と言われることが多いのですが、実はアニメやおもちゃが好きで、カバンにぬいぐるみをたくさん付けていたりするんです。

中川：僕からしたら、もう「かっこいい」はなくて、「かわいい」の一刀流ですね（笑）。最近はカバンがキラキラのラメまみれですし、ドラゴンボールのシール帳も持ち歩いていますから。

鞘師：ギャップがすごいですね（笑）。では、中川さんのキャッチコピーをお願いします。

中川：「親しき仲ほど礼儀なし、失礼パープル、中川勝就です」！

鞘師：……ありがとうございます（笑）。これはグループ内での立ち位置ですか？

中川：「この人には心を開いたな」と思った途端、毒を吐き出してしまうんです。信頼しているからこその毒舌なのですが、それがYouTubeなどでも出てしまっていて。ファンの方がそう呼び始めてくれたので、そのまま使わせてもらっています（笑）。

本田：横で見ているこちらはヒヤヒヤしますよ。本当に失礼だなと思うこともあります（笑）。

中川：生配信でも「どこまでいけるか」とギリギリを試しているので、スタッフさんはみんな冷や汗をかいていますね。

◆5周年イヤー第2弾シングルに込めた“脳筋”なこだわり

鞘師：OWVは4月に5周年イヤー第2弾シングル「ROCKET MODE」をリリースされました。Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にて、初登場3位を獲得、おめでとうございます！ 聴かせていただきましたが、すごく元気が出る楽曲ですね。

本田・中川：ありがとうございます！ 嬉しいです。

鞘師：週末のスタートに勢いをつけてくれるような、タイトル通りのロケットスタートを感じさせるかっこよさでした。トラック制作からメンバーの皆さんが関わっているそうですが、意識したポイントはありますか？

中川：もともとの構成では、後半に一度落ち着く「落ちサビ」があったんです。でも、僕たちはライブをすごく大事にしているグループ。ライブ目線で考えた時、一度テンションが落ちるのはもったいないなと感じました。

鞘師：なるほど、ライブでの熱量を優先したのですね。

中川：はい。僕たちはある意味“脳筋”なので（笑）、最後までずっと上がりっぱなしのほうがいいんじゃないかとエンジニアの方に相談して、今の形になりました。

鞘師：ずっと高いボルテージを保ちながら、ラップなどのバランスも絶妙で、そのこだわりが伝わってきました！

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/