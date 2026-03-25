2026年3月の新作5品まとめ(3月24日発売予定)

本記事ではミニストップで3月24日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、先週に引き続き、北海道産の素材の濃厚なコクと甘みを活かしたスイーツやパンをはじめ、フルーツサンドやさっぱり楽しめる海鮮メニューなど、季節の変わり目にぴったりなラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年3月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「もちまる焼き 北海道ミルク」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

もちもちとした生地と北海道産のミルククリームを合わせた和洋折衷スイーツ「もちまる焼き 北海道ミルク」(170.64円)は、間食、朝食、昼食などの、さまざまなシーンにぴったりなボリュームのある一品です。

「ふんわり三角サンド(ミルク)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふんわりした白生地のパンの「ふんわり三角サンド(ミルク)」(159.84円)は、北海道十勝産の牛乳を使用したホイップクリームをサンドしています。

「ダブルミルクロールパン」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふんわりとした白生地のロールパン「ダブルミルクロールパン」(159.84円)は、北海道十勝産の牛乳入りミルクホイップと、北海道十勝産の牛乳入りミルククリームの２種類をサンドしています。

「3種のフルーツサンド」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

3種のフルーツ(パイナップル、苺、キウイ)と、軽くて口あたりのいいホイップクリームの相性が抜群なサンドイッチ「3種のフルーツサンド」(429.84円)は、ホイップクリームに北海道産生クリームを使用しています。

「ねぎとろ・まぐろ丼」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ねぎとろとキハダマグロの切り落としをたっぷり盛り付けた丼「ねぎとろ・まぐろ丼」(645.84円)は、ねぎとろの濃厚なコクと、キハダマグロのさっぱりとした旨みが楽しめます。

まとめ

3月24日発売の新商品は、北海道産の生クリームや牛乳で濃厚な味わいの「スイーツ」や「パン」、目にも嬉しい彩りの「フルーツサンド」、さっぱりとした旨みが楽しめる「ねぎとろ・まぐろ丼」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用